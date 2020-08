Trovate tracce di sangue su un paio di ciabatte Donna scomparsa a Crema: vertice in Procura, Pasini accusato di nuovo reato Contro Alessandro Pasini ora c'è anche l'accusa di "crollo di costruzioni" oltre che di omicidio e distruzione di cadavere. Questa mattina si è svolto in procura a Cremona un vertice per fare il punto della situazione

Ad Alessandro Pasini, l'uomo accusato di avere ucciso Sabrina Beccalli, la donna scomparsa a Crema a Ferragosto, si aggiunge una nuova ipotesi di reato, il "crollo di costruzioni" che si aggiunge alle accuse di omicidio e distruzione di cadavere. Una nuova contestazione motivata dal fatto che avrebbe tagliato il tubo del gas della caldaia della casa della sua ex, dove sarebbe avvenuto il delitto, con l'intenzione di far esplodere l'edificio e cancellare eventuali prove.Stamane si si è tenuto un vertice di una quarantina di minuti tra forze dell'ordine e magistrati in procura a Cremona per fare il punto sul caso. Al tavolo il procuratore della Repubblica, Roberto Pellicano, il pm Lisa Saccaro e il comandante dei carabinieri, Lorenzo Repetto, accompagnato dal luogotenente Giovanni Ventaglio. All'uscita, massimo riserbo da parte degli investigatori.​Le ricerche della 39enne Sabrina Beccalli intanto continuano con l'aiuto dei militari del Centro carabinieri subacquei di Genova: i sub oggi e domani scandaglieranno i canali artificiali e i corsi d'acqua naturali della zona circoscritta dagli inquirenti.Al lavoro ci sono sempre i carabinieri del Ris che ieri, passando al setaccio con il luminol la casa di Pasini, avrebbero trovato tracce di sangue su un paio di ciabatte. Verranno rianalizzati anche i resti trovati nell'abitacolo della Fiat Panda che secondo gli investigatori sarebbero di un cane randagio mentre per Pasini apparterrebbero all'amica uccisa. In laboratorio è stata portata una mandibola e un piccolo dente. Proprio le evidenze ematiche isolate dai carabinieri del Ris di Parma, individuate prima nell'abitazione della ex fidanzata di Pasini ritenuta il teatro dell'omicidio e poi nell'appartamento dello stesso Pasini, a quanto pare su un paio di ciabatte, rappresentano per l'apparato inquirente indizi cruciali.