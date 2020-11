Valtellina: tenta il suicidio con i figli che però la salvano, arrestata 46enne Non si conoscono i motivi alla base del gesto. L'accusa per lei è di tentata strage e tentato omicidio aggravato

Ha tentato di togliersi la vita tagliando il tubo del gas della sua abitazione e di uccidere così anche i suoi due figli di sei e otto anni che però sono riusciti a salvarsi, e a salvare anche la madre, chiamando i soccorsi.Per questo una 46enne di Ardenno (So), località vicina alla Valtellina, è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio aggravato e tentata strage. I fatti risalgono al 31 ottobre scorso, ma l'arresto è stato compiuto poche ore fa.Quel giorno alla centrale operativa della compagnia Carabinieri di Sondrio è arrivata una telefonata d'intervento da parte del 118, relativa a un tentativo di omicidio/suicidio. I carabinieri, giunti sul posto, hanno verificato che la 46enne, già nota alle forze dell'ordine, aveva cercato di togliersi la vita tagliando il tubo del gas all'interno dell'appartamento dove viveva insieme ai due figli piccoli.Non si conoscono ancora i motivi alla base del gesto. Una volta tagliato il tubo la 46enne ha perso subito conoscenza ma i figli, sentendo nell'aria un forte odore, hanno usato i vestiti che avevano addosso per filtrare l'aria, sono usciti di casa e hanno chiesto aiuto ai vicini. Questi ultimi hanno interrotto il flusso di gas e staccato la corrente elettrica.I bambini, trasportati presso l'ospedale di Sondrio, dopo aver ricevuto le cure del caso, sono stati affidati a una struttura protetta, mentre lei è stata ricoverata. I carabinieri hanno informato dell'accaduto sia la Procura per i Minorenni di Milano che la Procura della Repubblica di Sondrio che ha chiesto al gip del Tribunale un'ordinanza di custodia cautelare per tentato omicidio aggravato e tentata strage. Il provvedimento è stato emesso ed eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Ardenno che hanno accertato i fatti.