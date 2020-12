ITALIA

2020/12/07 11:09

È accaduto all’alba Pescia Fiorentina, uccisa a colpi di coltello: marito in stato di fermo L'uomo è in stato di fermo in ospedale. I Carabinieri stanno cercando di capire cosa sia successo

Eures: 91 donne vittime di femminicidio nel 2020. Uccisa 1 donna ogni 3 giorni

Eures: 91 donne vittime di femminicidio nel 2020. Uccisa 1 donna ogni 3 giorni

Una donna di 32 anni è stata uccisa a colpi di coltello nella sua casa Pescia Fiorentina, nel Grossetano. La donna è di nazionalità rumena.



Secondo quanto appreso il marito 39 anni, si trova in stato di fermo all'ospedale.

Sarebbe stato lui ad uccidere la moglie. Sull'omicidio indagano i Carabinieri.

