Mercati ​Dopo l’avvio incerto ripartono le borse

Milano

di Marzio QuaglinoL’avvio è stato incerto, poi le borse europee, quasi tutte, hanno ripreso a salire. Restano comunque molte incertezze sui mercati. Dal pacchetto di stimolo all’economia statunitense ancora bloccato, ai colloquio sui dazi tra Usa e Cina.Milano sale sui massimi di seduta a +0,86%, preceduta da Londra (+1,01%) che si avvantaggia del Prodotto Interno Lordo nel secondo trimestre crollato del 20%, ma sopra le attese. Appena sotto la parità invece Francoforte (-0,07%) penalizzata dall’alto numero di casi di Covid.Sul listino di Piazza Affari ancora sotto i riflettori i titoli bancari con Intesa Sanpaolo +1,93% e Unicredit +1,73%.Sul versante dei titoli di Stato è andata bene l’asta di Bot annuali. Collocati 7 miliardi con tassi negativi e in ulteriore leggero calo, mentre sale la domanda.Modesti i riflessi sullo spread. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi sale a 148 punti base, con il rendimento del nostro decennale in salita all’1,04%.Sul mercato dei cambi Euro in recupero sul Dollaro con il cambio a 1,1773.