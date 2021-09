"No a colonizzazioni ideologiche e individulismo" Papa in Slovacchia: "Europa mostri solidarietà, tornerà al centro del mondo" Dopo l'incontro con il Presidente Caputova, la mattinata si chiuderà nella Cattedrale di San Martino dove il Pontefice incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i seminaristi e i catechisti. Nel pomeriggio ci sarà la visita agli ospiti del centro Betlemme

"Mentre su vari fronti continuano lotte per la supremazia, questo paese riaffermi suo messaggio di integrazione e di pace, e l'Europa si distingua per una solidarietà che, valicandone i confini, possa riportarla al centro della storia". Così Papa Francesco nel suo discorso al Palazzo presidenziale di Bratislava incontrando autorità e la società civile della Slovacchia. E ha proseguito: "La pandemia è un'occasione per ripensare i nostri stili di vita, nessuno può isolarsi, come singoli e come nazioni".La pandemia, ha spiegato il papa, "è la prova del nostro tempo. Essa ci ha insegnato quanto è facile, pur nella stessa situazione, disgregarsi e pensare solo a sé stessi. Ripartiamo invece dal riconoscimento che siamo tutti fragili e bisognosi degli altri. Non serve recriminare sul passato, occorre rimboccarsi le maniche per costruire insieme il futuro. Vi auguro di farlo con lo sguardo rivolto verso l'alto, come quando guardate ai vostri splendidi monti Tatra. Lì, tra i boschi e le vette che puntano al cielo, Dio sembra più vicino e il creato si rivela come la casa intatta che nei secoli ha ospitato tante generazioni. I vostri monti collegano in un'unica catena cime e paesaggi variegati, e travalicano i confini del Paese per congiungere nella bellezza popoli diversi. Coltivate questa bellezza, la bellezza dell'insieme. Ciò richiede pazienza e fatica, coraggio e condivisione, slancio e creatività. Ma è l'opera umana che il Cielo benedice". Il papa ha concluso il discorso con un augurio in slovacco: "Dio vi benedica, Dio benedica questa terra. Nech Boh Zehná Slovensko!", Dio benedica la Slovacchia!"Vi auguro di non permettere mai che i fragranti sapori delle vostre migliori tradizioni siano guastati dalla superficialità dei consumi e dei guadagni materiali. E nemmeno dalle colonizzazioni ideologiche" ha detto poi il Santo Padre in un passaggio del suo discorso. "In queste terre, fino ad alcuni decenni fa, un pensiero unico precludeva la libertà; oggi un altro pensiero unico la svuota di senso, riconducendo il progresso al guadagno e i diritti ai soli bisogni individualistici", ha continuato il Pontefice che ha sottolineato che "oggi, come allora, il sale della fede non è una risposta secondo il mondo, non sta nell'ardore di intraprendere guerre culturali, ma nella semina mite e paziente del Regno di Dio, anzitutto con la testimonianza della carità"."Alla base di una società giusta e fraterna vige il diritto che a ciascuno sia corrisposto il pane del lavoro, perché nessuno si senta emarginato e si veda costretto a lasciare la famiglia e la terra di origine in cerca di maggiori fortune". dice ancora Papa Francesco. "Il pane si lega inscindibilmente a un aggettivo: quotidiano (cfr Mt 6,11). Il pane di ogni giornata è il lavoro, che ne occupa la gran parte. Come senza pane non c'è nutrimento, senza lavoro non c'è dignità", ha sottolineato.E' necessario adoperarsi per costruire un futuro in cui le leggi si applichino equamente a tutti, sulla base di una giustizia che non sia mai in vendita" conclude il Pontefice "e perché la giustizia non rimanga un'idea astratta, ma sia concreta come il pane, è da intraprendere una seria lotta alla corruzione e va anzitutto promossa e diffusa la legalità". E ha ricordato che "il pane spezzato ed equamente condiviso richiama l'importanza della giustizia, del dare a ciascuno l'opportunità di realizzarsi".Ieri il Pontefice a Budapest ha incontrato Victor Orban, leader della destra sovranista, oggi a Bratislava Zuzana Caputova, progressista ecologista ed europeista: dopo una mattinata nella capitale ungherese per la chiusura del congresso eucaristico internazionale oggi papa Francesco entra in pieno nella visita pastorale in Slovacchia, dove è giunto ieri pomeriggio e rimane fino a mercoledì.Caputova è la prima donna a essere eletta nonché la più giovane, a 45 anni, ad ascendere alla presidenza, nel 2019. "Cercheremo di avere un rapporto costruttivo con i Paesi vicini ma allo stesso tempo cercheremo di avere posizioni e posizioni chiare basate sui valori", ha avuto a dichiarare. Donna politica con un retroterra di impegno ambientalista, proveniente da una famiglia operaia ed esponente del partito progressista e europeista Progresivne Slovenko, è stata cordialmente ricevuta da Francesco a dicembre scorso. In quell'occasione, regalò al pontefice 10mila test per il coronavirus creati dagli scienziati slovacchi."Pellegrino a Bratislava, abbraccio con affetto il popolo slovacco e prego per questo Paese dalle radici antiche e dal volto giovane, perché sia un messaggio di fraternità e di pace nel cuore dell'Europa". Così Papa Francesco ha scritto sul Libro d'Onore del Palazzo presidenziale a Bratislava, dove si è svolto l'incontro con la presidente Zuzana Caputova che ieri ha accolto Francesco al suo arrivo all'aeroporto. Giunto in volo da Budapest, il papa ha avuto un breve colloquio con la presidente prima di congedarsi per raggiungere la Nunziatura apostolica, dove Francesco ha avuto dapprima un incontro ecumenico e, successivamente, ha ricevuto i 53 gesuiti del paese per uno scambio di domande e risposte - una consuetudine dei suoi viaggi il cui contenuto viene solitamente successivamente pubblicato dalla Civiltà cattolica.Questa mattina il primo appuntamento del Papa è appunto la cerimonia di benvenuto al palazzo presidenziale e l'incontro con le autorità politiche e religiose, la società civile ed il corpo diplomatico, occasione per un primo discorso ufficiale alla Slovacchia. La mattinata si chiuderà nella Cattedrale di San Martino dove il Papa incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, le religiose, i seminaristi e i catechisti. Nel pomeriggio ci sarà la visita agli ospiti del centro Betlemme, dove le suore della carità assistono i senzatetto che qui trovano ascolto e conforto. Poi, alle 16.45, l'atteso incontro con la comunità ebraica slovacca che durante la seconda guerra mondiale subì atrocità e violenze. La giornata si chiuderà in nunziatura dove riceverà il presidente del Parlamento e il primo ministro.Nel corso della giornata di ieri a Budapest, dove si è recato per chiudere il congresso eucaristico internazionale, il papa ha anche stretto la mano, nel quadro di un incontro con le autorità del paese, al premier Viktor Orban, campione di una "democrazia" che egli ha definito "cristiana" e "illiberale" e di una politica migratoria di respingimenti entrambe molto lontane dalla visione di papa Francesco. Il primo ministro ha fatto sapere di aver chiesto al pontefice "di non lasciare che l'Ungheria cristiana perisca" e di avergli regalato una copia della lettera che il re ungherese Béla IV nel 1250 aveva scritto a papa Innocenzo IV, in cui chiedeva l'aiuto dell'Occidente contro i bellicosi tartari che minacciavano l'Ungheria cristiana.Papa Francesco, da parte sua, ha detto tra l'altro, nel corso dell'Angelus: "Il sentimento religioso è la linfa di questa nazione, tanto attaccata alle sue radici. Ma la croce, piantata nel terreno, oltre a invitarci a radicarci bene, innalza ed estende le sue braccia verso tutti: esorta a mantenere salde le radici, ma senza arroccamenti; ad attingere alle sorgenti, aprendoci agli assetati del nostro tempo. Il mio augurio è che siate così: fondati e aperti, radicati e rispettosi". In un incontro con i vescovi ungheresi, Francesco ha sottolineato: "Davanti alle diversità culturali, etniche, politiche ereligiose, possiamo avere due atteggiamenti: chiuderci in una rigida difesa della nostra cosiddetta identità oppure aprirci all'incontro con l'altro e coltivare insieme il sogno di una società fraterna. Mi piace qui ricordare che proprio in questa Capitale europea, nel 2017, vi siete incontrati con i rappresentanti di altre Conferenze Episcopali dell'Europa centro-orientale e avete ribadito che l'appartenenza alla propria identità non deve mai diventare motivo di ostilità e di disprezzo degli altri, bensì un aiuto per dialogare con culture diverse. Dialogare, senza negoziare la propria appartenenza".