Confronto Governo-Regioni Dpcm. Boccia: "Bisogna evitare spostamenti tra regioni, resta stop a circolazione dopo le 22" Il governo non avrebbe mostrato alcuna volontà di concedere allentamenti nel periodo delle festività. Il nuovo Decreto potrebbe durare almeno fino al 10 gennaio. Zaia: "Governo decida su assembramenti"

"Bisogna evitare gli spostamenti tra regioni e mantenere il limite delle 22 per la circolazione: sono 2 punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme". Così il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia durante il confronto con le regioni. "Difendiamo insieme - ha spiegato - l'impostazione ed evitiamo deroghe perchè potrebbero minare la tenuta stessa dell'impianto. Il coprifuoco dunque dovrebbe restare alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le festività. Il sistema a zone con tre colori resta in vigore. Al tavolo convocato da Boccia sui contenuti del prossimo dpcm prendono parte il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario Domenico Arcuri, il governatore della Liguria Giovanni Toti, quello del Veneto, Luca Zaia, della Lombardia Attilio Fontana e dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. I governatori hanno discusso ieri delle proposte da portare a Palazzo Chigi.Il nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) potrebbe durare almeno fino adomenica 10 gennaio, sempre secondo quanto si apprende da fonti che assistono al vertice in videoconferenza -, entrando in vigore il 4 dicembre, venerdì prossimo."E' inutile decidere sui teatri, sui cinema, sugli impianti sciistici. Se il problema è quello degli assembramenti, il governo decida sugli assembramenti" ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia. "Ho chiesto che la norma sia perequativa", ha aggiunto Zaia, precisando di aver chiesto indicazioni anche sui "ristori". Poi prosegue: "Ci aspettiamo di vedere il testo in giornata o almeno domani mattina, così da poterci confrontare. Comunque la Conferenza delle Regioni deve dare un parere sul testo finale", il dpcm dovrebbe quindi "essere scritto a quattro mani dal governo e le Regioni", e dovrà essere "di lunga gittata, con una visione di prospettiva".Al momento prosegue Zaia "i presupposti per il confronto ci sono tutti, abbiamo davanti 48 ore, a differenza delle altre volte i tempi ci sono". Per quanto riguarda gli impianti sciistici, il Governatore del Veneto sottolinea: "Ho ricordato ai ministri che se si chiudono le piste da sci da noi si chiudano anche negli altri Paesi. Il ministro Boccia dice che il premier sta lavorando perché tutti chiudano, staremo a vedere". Dell'ipotesi di chiudere gli hotel in montagna nel periodo natalizio nel corso del confronto governo-regioni "di questa mattina non se n'è parlato" ha chiarito il Governatore.Su questo punto il ministro della Salute,ha precisato: ''Sullo sci il confronto'' va fatto ''a livello europeo, il problema non è lo sci ma tutte le aggregazioni e i flussi di persone'' e quindi gli assembramenti che ne derivano". Speranza concorda in pieno con Boccia: "Per i giorni di festa maggiori restrizioni; poi a inizio anno incrociamo piano vaccini. Resta divisione del Paese in zone (ma confronto in corso su ponderazione indicatori); dai dati possibile tutto il paese nelle prossime settimane in zona gialla. Dobbiamo evitare di arrivare a gennaio in situazione complicata"."Al netto di cosa sarà consentito e vietato" nel Dpcm come Regioni "riteniamo che il principio del divieto di assembramento debba essere il principio cardine per un criterio di equità", ha detto Giovanni Toti , "Risulta secondo le Regioni poco convincente che in alcune attività si possa creare anche un involontario assembramento, e il riferimento è alle foto apparse sui quotidiani circa le principali vie dello shopping - ha sottolineato Toti -, e al contempo si vietino altre attività che magari assembramento ne creano di meno. Occorrerà tenere presente che servono altre misure che siano corrette giuste ed eque"."Le Regioni si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria", ha aggiunto Toti al termine della Conferenza delle Regioni. Le Regioni hanno inoltre valutato la possibilità di "riaprire gli impianti sciistici per i soli ospiti degli hotel e proprietari di seconde case, in modo da dare una parziale compensazione agli impianti di risalita e alle località sciistiche".E poi: "Non sappiamo che cosa abbia intenzione di fare il governo - precisa Toti - ma dalla riunione di oggi è uscito chiaramente che, se si continuerà a puntare sul principio delle zone, dovrà essere consentito lo spostamento tra zona gialla e zona gialla. In regioni in cui l'indice Rt e i contagi sono sostanzialmente analoghi, gli scienziati confermano che uno spostamento tra un territorio e l'altro non comporta aumenti della circolazione del virus".Occorre "consentire l'apertura dei servizi di ristorazione (e assimilati) fino alle ore 23, sia per le attività di somministrazione nel locale sia per le attività di asporto". E' quanto si legge nella bozza delle proposte che il governo sottoporrà oggi al governo. Proposte - si legge nel documento visionato dall'Agi - condivise dalle Regioni e dalle Province autonome per l'adozione del prossimo Dpcm."Al fine di fornire un quadro di certezza in relazione all'andamento epidemiologico per programmare eventuali misure di allentamento, si ritiene opportuno un confronto tra Stato e Regioni che consenta di programmare in totale sicurezza la riapertura delle scuole anche individuando apposite task force e stabilendo linee condivise per la prossima fase vaccinale"."Chiederemo al governo di consentire gli spostamenti interregionali" ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ieri sera, "riteniamo che tra una regione gialla e un'altra gialla, ci si debba poter spostare, ma non tra una rossa e un'altra rossa in base al principio dei vasi comunicanti"