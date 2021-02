Primi malesseri nella maggioranza Incontro Salvini - Zingaretti sul blocco licenziamenti Si studia una "camera di compensazione" tra leader di partito. La maggioranza a Draghi: si confronti

Il giorno dopo il cortocircuito sulla mancata apertura degli impianti degli sci, i partiti cominciano a sbandierare un certo malessere nei confronti del metodo utilizzato dal premier. La tesi è che serva maggiore collegialità nelle decisioni, che pur rispettando le scelte di Draghi, occorra un preventivo dialogo.I partiti pretendono considerazione e i segretari si muovono di conseguenza. Matteo Salvini e Nicola Zingaretti si sono incontrati, per circa mezz'ora, alla Camera. Il vertice doveva restare segreto ma ilfattoquotidiano.it ha immortalato entrambi i leader all'uscita. Salvini non nega: "Abbiamo parlato di lavoro, del prossimo blocco dei licenziamenti, bisognerà parlare con le parti sociali". Il Nazareno tace, ma il segretario leghista annuncia che vedrà anche i segretari di M5S, Fi, Iv. I vertici tra i leader potrebbero diventare la camera di compensazione della larghissima maggioranza e l'incontro tra Pd e Lega sembra essere un primo tentativo di non lasciare solo a Mario Draghi l'iniziativa politica.Già durante la composizione dell'esecutivo i leader si erano lamentati di una comunicazione tardiva da parte del premier, per scelte condivise con il Colle ma non con le forze politiche. Insomma i partiti vorrebbero concordare prima dei Consigli dei ministri i programmi da attuare e cosa fare del Recovery plan.I temi divisivi, ovviamente, non mancano. Dopo la questione della chiusura degli impianti sciistici, domani in commissione alla Camera si dovrebbero votare gli emendamenti di Azione, Iv e Lega che puntano a bloccare la riforma della prescrizione targata Bonafede, difesa però a spada tratta dal M5s. Ci sono poi i nodi del ruolo di Domenico Arcuri e della composizione del Cts, fatti bersaglio da Fi e Lega. E, non ultimi, i timori per la costruzione del sotto governo, viceministri e sottosegretari. Ovvero che nei dicasteri chiave Mario Draghi voglia mettere altri tecnici e sottrarre posti ai partiti, tutti in affanno per tacitare le correnti interne.In particolare affanno è il Pd, con Zingaretti è finito sotto accusa per non aver indicato nessuna donna come ministro. Il segretario dem si è impegnato a riequilibrare la presenza femminile ma ci sono difficoltà a conciliarla con le conferme dei viceministri uscenti. Ieri si è riunita la conferenza delle donne del Pd, certificando che la decisione di optare solo su presenze maschili nel governo "è stata una ferita, uno schiaffo, una vera sconfitta" e la richiesta è anche quella di un riequilibrio al partito, con la nomina di un vicesegretario donna.