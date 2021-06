Tappa romana per il Tour delle Capitali di von der Leyen Recovery: Draghi e von der Leyen negli studi di Cinecittà per il via libera Ue al Pnrr Alla componente cultura del Pnrr sono destinati 6,68 miliardi di euro, di cui 300 milioni dedicati al progetto Cinecittà

Condividi

Sono gli studi che hanno reso celebre il cinema italiano nel mondo a fare da cornice alla conferenza stampa congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.Una visita "super" istituzionale che si inserisce nel "Tour delle Capitali" che von der Leyen sta affrontando per certificare il via libera della Commissione ai Pnrr realizzati dai singoli Paesi per avere accesso alla propria quota di fondi del Next Generation Eu.Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen visitano il Teatro 5, storica location delle produzioni di Federico Fellini, dove avranno un incontro con le maestranze. Al termine terranno una conferenza stampa.La scelta di Cinecittà ha, oltre a un valore storico, culturale e artistico, un forte valore progettuale e economico. Il progetto Cinecittà fa infatti parte della terza componente della Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata "Turismo e cultura" e dedicata ai settori della cultura e del turismo. Alla componente sono destinati 6,68 miliardi di risorse provenienti dalla Recovery and Resilience Facility, di cui 300 milioni di euro sono dedicati, nello specifico, al progetto Cinecittà, indicato nel Piano come l'investimento 3.1 - "Sviluppo dell'industria cinematografica".Nel complesso, la Missione 1 ha come obiettivo la riduzione dei divari strutturali di competitività, produttività e digitalizzazione e ambisce a produrre un impatto significativo sugli investimenti privati e sull'attrattività del Paese, attraverso un insieme di interventi nell'ambito di Pubblica Amministrazione, sistema produttivo, turismo e cultura. Nel dettaglio l'investimento, che si colloca nell'ambito dell'Industria Culturale e Creativa 4.0, ha l'obiettivo di potenziare la competitività del settore cinematografico e audiovisivo italiano.Sono tre le linee di intervento previste: potenziare gli studi cinematografici di Cinecittà per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell'offerta produttiva, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali e potersi confrontare con i grandi competitor internazionali; rilanciare le attività della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia mediante sviluppo di infrastrutture ad uso professionale e didattico tramite e-learning, alla digitalizzazione ed alla modernizzazione del parco immobiliare ed impiantistico; rafforzare le capacità e le competenze professionali nel settore audiovisivo, legate soprattutto a favorire la transizione digitale.Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ringrazia il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per "la scelta di mettere Cinecittà al centro della presentazione del Recovery Plan. Si tratta di una decisione indicativa di quanto la cultura sarà il cardine della strategia di rilancio complessivo dell'Italia. La visita odierna della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, onora il passato, il presente e il futuro di uno degli studi cinematografici più antichi al mondo, custode di una sapiente tradizione e capace di grande innovazione; una industria creativa di livello mondiale su cui l'Italia ha scelto di investire con decisione", sottolinea il ministro."Il rilancio di Cinecittà - osserva Franceschini, in occasione della visita agli studi di Cinecittà della presidente della Commissione Ue e del capo del Governo, per la presentazione del Pnrr - ha un ruolo significativo nel contesto del Recovery Plan destinato alla cultura: la nuova governance di questa istituzione culturale è chiamata a investire 300 milioni di euro di risorse europee per l'innovazione tecnologia delle sue strutture e l'ampliamento degli spazi disponibili per le produzioni cinematografiche, così da poter rispondere in maniera adeguata a una crescente domanda internazionale".