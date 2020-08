Venezuela Due ex-militari americani condannati per tentata "invasione" in Venezuela Ai due ex berretti verdi inflitti 20 anni di carcere. Secondo l'accusa "guidarono un'incursione per rovesciare Maduro" lo scorso 3 maggio con la complicità degli Usa e del leader dell'opposizione Guaidò

Due cittadini americani, ex soldati delle forze speciali, sono stati condannati a 20 anni di carcere in Venezuela per "incursione armata". Secondo l'accusa, avevano tentato una "invasione" del paese dal mare lo scorso maggio nel tentativo di rovesciare l'attuale presidente Nicolas Maduro.Il procuratore generale Tarek William Saab ha reso noto anche su Twitter che gli ex militari Luke Alexander Denman e Airan Berry "hanno confessato" i reati di "cospirazione, associazione a delinquere, traffico d'armi e terrorismo".La fallita misteriosa operazione anti-Maduro fu organizzata dai due insieme a una cinquantina di ribelli del Paese caraibico. Denman e Berry, dipendenti della società di sicurezza militare statunitense Silvercorp, erano stati poi arrestati a Chuao assieme agli altri ribelli.Il commando era atterrato a Macuto, a meno di un'ora di Caracas. In quell'occasione Maduro aveva affermato che si trattava di un complotto per assassinarlo e puntò il dito contro il presidente Usa, Donald Trump, accusandolo di essere direttamente responsabile del raid, in cui, peraltro, sono rimaste uccise 8 persone. Gli Stati Uniti hanno da sempre negato qualsiasi coinvolgimento.Maduro, successore di Chavez dal 2013, ha puntato il dito anche contro il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò, tra i membri fondatori del partito Volontà Popolare (Voluntad Popular), forte oppositore di Chávez. Guaidò, che nel gennaio 2019 si era dichiarato presidente ad interim, respinge ogni accusa di complicità. Secondo l'opposizione l'attuale governo ha gettato il paese in una crisi economica e sociale senza precedenti.La tentata invasione a Caracas è stata associata a quella della Baia dei Porci di Cuba, del 1961, e del tentativo - fallito - di rovesciare Fidel Castro. L'operazione fu messa in piedi dalla Cia - i servizi segreti americani - per mezzo di un gruppo di esuli cubani anti-castristi.Berry, 41 anni, è stato sergente ingegnere nelle forze speciali statunitensi tra il 1996 e il 2013; periodo in cui è stato dispiegato in Iraq tre volte. Denman, che ha 34 anni, ha dichiarato ai giudici di aver ricevuto l'ordine di prendere il controllo di un aeroporto vicino a Caracas per consegnare Maduro agli Stati Uniti.La società per cui lavoravano, la Silvercorp, aveva firmato un contratto con Juan Josè Rendòn, quando questi era ancora un consigliere del leader dell'opposizione, Juan Guaidò. Rendòn poi però ha dichiarato che non aveva dato loro il "via libera" e che Guaidò non l'aveva firmato.