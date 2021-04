Guterres: "Siamo sull'orlo dell'abisso, agire ora" Earth Day, Biden: "Taglieremo le emissioni del 50% entro il 2030" "Per combattere i cambiamenti climatici, tenendo il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5 gradi C, non ci resta molto tempo, ma dobbiamo farlo, non abbiamo scelta. E dobbiamo farlo insieme", ha detto il presidente Usa aprendo i lavori del summit sul clima

l presidente Usa Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti ridurranno "del 50% le emissioni di gas serra entro la prossima decade", cioè il 2030 rispetto ai livelli del 2005, "questo è quello che voglio fare", ha detto aprendo il summit sul clima e confermando l'annuncio della Casa Bianca."Per combattere i cambiamenti climatici, tenendo il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5 gradi C, non ci resta molto tempo, ma dobbiamo farlo, non abbiamo scelta. E dobbiamo farlo insieme". Questo l'appello lanciato dal presidente degli Stati Uniti. Biden, nel suo breve discorso in cui ha ringraziato i capi di Stato e di governo che hanno risposto al suo invito, ha più volte ribadito che "per garantire un futuro migliore per le future generazioni" negli "Stati Uniti come nel resto del mondo" bisogna "agire, e farlo rapidamente, e la collaborazione è essenziale". Una "sfida ambiziosa", ma anche "un'opportunità per creare posti di lavoro, e per questo stiamo investendo". Il presidente ha assicurato "infrastrutture per potenziare la produzione di energie pulite" di comune accordo con la scienza, "che non si può negare". Non solo Washington si è fatto carico di questa sfida: il capo della Casa Bianca ha ricordato i milioni di americani, le tante aziende, dalle piccole alle grandi, che quotidianamente si impegnano per l'ambiente. "Abbiamo 500.000 stazioni per ricaricare i veicoli elettrici in tutto il paese". Secondo Biden "non basta lavorare per un'economia prospera ma anche giusta, pulita e sostenibile. L'America rappresenta il 15% delle emissioni, e credo che noi che rappresentiamo le maggiori economie mondiali, dobbiamo dare il massimo". Quindi ha dato a tutti l'appuntamento a Glasgow, per il Summit Onu sul Clima dell'1 novembre: "Il benessere delle persone e la forza delle nostre economie dipenderà dalle decisioni che sapremo mettere in atto ora"."Gli i scienziati ci dicono che questo è il decennio decisivo in cui dobbiamo prendere decisioni che possono evitare le peggiori conseguenze della crisi climatica", ha detto Biden, sottolineando che nessun Paese può farcela da solo e che tutti devono fare la propria parte. "Soprattutto quelli che rappresentano le maggiori economie devono farsi avanti ed adottare misure ambiziose", ha aggiunto ricordando come gli effetti dei cambiamenti climatici siano già evidenti e si rischiano maggiori eventi catastrofici se non verranno bloccati."Nessun Paese è immune" al cambiamento climatico. Lo ha affermato il vice presidente americano Kamala Harris aprendo il vertice sul clima. "Dobbiamo agire insieme", ha esortato Harris rivolgendosi ai leader che partecipano all'incontro."Dobbiamo impegnarci per uno sviluppo verde, per un'economia sostenibile per le future generazioni. Questa è la via per rafforzare la produttività. E i Paesi in via di sviluppo devono accrescere le loro ambizioni". Lo ha detto il leader cinese Xi Jinping intervenendo al vertice sul clima. "Siamo impegnati sul multilateralismo, e abbiamo responsabilità comuni e differenziate allo stesso tempo",ha detto Xi Jinping, sottolineando come il progetto della Via della Seta "può contribuire a un maggiore benessere e a creare un mondo più pulito". Il leader cinese ha poi ribadito che "La Cina sarà a emissioni zero entro il 2060"."Grazie al presidente Biden per averci riunito per porre l'accento su una minaccia esistenziale". Infatti "quello passato è stato il decennio il più caldo di sempre" e "la CO2 ha raggiunto livelli mai visti in 3 milioni di anni", con "le temperature che sono già salite di 1,2 gradi, vicine a un livello catastrofico". Abbiamo sperimentato "temperature bollenti, devastanti tempeste e epici incendi", insomma, "siamo all'allarme rosso" e "sull'orlo dell'abisso, dobbiamo assicurarci che il prossimo passo sia verso la giusta direzione". Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni unite, lo dice partecipando al Leader Summit on Climate virtuale organizzato dall'amministrazione Biden. "Abbiamo bisogno di un pianeta verde" e "ogni leader deve agire" per "rendere questo decennio quello della trasformazione", è l'appello di Guterres.Il primo ministro britannico Boris Johnson ha aperto il suo intervento al summit sul Clima voluto dal presidente Biden ringraziando l'inquilino della Casa Bianca aver riportato gli Stati Uniti in prima linea nella lotta per il cambiamento climatico e definisce "rivoluzionario" il suo annuncio sulla riduzione delle emissioni di gas serra degli Stati Uniti. Il Regno Unito sta facendo lo stesso, ha detto Johnson."Possiamo farlo insieme in tutto il mondo. Significherà che le nazioni più ricche si uniranno e supereranno l'impegno di 100 miliardi di dollari che hanno già preso nel 2009."Johnson ha concluso il suo discorso dicendo "possiamo ricostruire meglio, ricostruendo più verde", riferendosi alla creazione di posti di lavoro che può derivare dalla lotta al cambiamento climatico.Il Canada punta a tagliare le sue emissioni di gas serra del 40-45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Lo ha annunciato il premier canadese Justin Trudeau intervenendo al vertice virtuale sul cambiamento climatico promosso da Joe Biden. In precedenza il target di Ottawa era del 30%.Promuovere collaborazioni nel rispetto dell'ambiente, mobilitare investimenti e favorire le energie pulite. Questo l'obiettivo del ''partenariato India-Stati Uniti per l'Agenda 2030 per il clima e l'energia pulita" che ''io e il presidente Biden stiamo elaborando''. Lo ha dichiarato il primo ministro indiano Narendra Modi intervenendo al summit virtuale sul clima promosso dall'Amministrazione Biden. ''Perché l'umanità possa combattere il riscaldamento climatico, serve un'azione concreta, rapida e su grande scala, di respiro globale", ha proseguito Modi, affermando che ''l'India sta facendo la sua parte''. A proposito, Modi ha detto che ''l'impronta di carbonio pro capite dell'India è inferiore del 60% rispetto alla media globale poiché il nostro stile di vita è ancora radicato nelle pratiche tradizionali sostenibili''. E sottolineando che il riscaldamento climatico ''mette a rischio la vita di milioni di persone e le loro risorse''.E' l'ora di "cambiare e trasformare completamente il modo in cui viviamo e lavoriamo". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo al vertice dei leader mondiali sul clima, ricordando che l'Ue prevede di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. "Sono contenta che gli Stati Uniti siano tornati a lavorare con noi sulle politiche sul clima perché non c'è dubbio che il mondo avesse bisogno del loro contributo se intendiamo raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi. Il contributo che gli Usa intendono dare per il 2030 è un chiaro segnale delle loro ambizioni oltre a un messaggio chiaro e importante alla comunità internazionale", ha detto ancora Merkel.