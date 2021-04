51° edizione Earth Day, maratona per l'Ambiente in diretta streaming su Rai play Nella kermesse una staffetta condotta da tanti volti noti, tra cui Marco Liorni, Francesca Fialdini, Pino Strabioli, Marco Frittella, Mario Tozzi, Michele Renzulli, Alessandro Antinelli e in collegamento anche i ministri Cingolani e Giovannini

Condividi

Dopo il grande successo del 50° Earth Day, il 22 aprile a partire dalle 7.30 si celebrerà il 51° anniversario della giornata mondiale della Terra.E' la seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet - the multimedia marathon, 13 ore di diretta streaming sul canale televisivo digitale Rai Play. #OnePeopleOnePlanet che caratterizza le celebrazioni italiane.L'iniziativa nasce dagli sforzi di due organizzazioni - Earth Day Italia, capitanato da Pierluigi Sassi, e Movimento dei Focolari, coordinato da Federica Vivian - che hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese, la manifestazione ambientale più partecipata d'Italia sospesa nel 2020 a causa dell'emergenza Covid e immediatamente sostituita dalla maratona multimediale accolta dalla Rai come forma di forte impegno sociale per la salvaguardia dell'ambiente in questa grave fase di crisi climatica.La kermesse si articolerà in una staffetta condotta da tanti volti noti come Marco Liorni, Francesca Fialdini, Pino Strabioli , Paola Saluzzi, Carolina Rey, Marco Frittella, Barbara Capponi, Mario Tozzi, Marino Bartoletti, Marcelo Masi, Gianni Milano, Michele Renzulli, Alessandro Antinelli, con collegamenti da diverse parti del mondo e numerosi moduli tematici su giovani, terza economia, sostenibilità, innovazione tecnologica, economia e sviluppo sostenibile, testimonianze internazionali, scienza e ambiente, sport e religione, musica e spettacolo, cucina sostenibile e Patto Educativo Globale.Tra le personalità e le autorità che parteciperanno, in diretta o in collegamento, Roberto Cingolani - ministro della Transizione ecologica, Enrico Giovannini - ministro dei Trasporti e della mobilità sostenibile; Enzo Vecciarelli - capo di Stato maggiore della Difesa; Samantha Cristoforetti - astronauta italiana dell'Esa; Stefano Granata (presidente di Confcooperative federsolidarietà), Mons. Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l'educazione Cattolica, Massimo Cannoletta (divulgatore scientifico); Juliano Salgado, vice presidente Instituto terra, fondato dal padre Sebastião Salgado, artista e fotografo brasiliano di fama mondiale, Antonio Caschetto (Movimento cattolico mondiale per il clima).Ed ancora Giovanni Malagò, Presidente Coni, Andrea Abodi, presidente Credito sportivo; Luca Mercalli (presidente della società meteorologica italiana); Alessandro Polinori (vicepresidente della Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli); Andrea Lucchetta (pallavolista e telecronista sportivo); lo chef stellato Gianfranco Pascucci. L'istituzione della giornata mondiale della Terra si deve a John McConnell, un attivista per la pace interessato anche all'ecologia.Nell'ottobre del 1969, durante la conferenza dell'Unesco a San Francisco, McConnell propose una giornata per celebrare la vita e la bellezza della Terra e per promuovere la pace. La proposta ottenne un forte sostegno e fu seguita dal festeggiamento del ''giorno della Terrà' della città di San Francisco: la prima celebrazione della giornata della Terra fu il 21 marzo 1970. Un mese dopo, il 22 aprile 1970, la definitiva ''giornata della Terra - Earth Day'' veniva costituita dal senatore degli Stati Uniti, Gaylord Nelson. Fu Denis Hayes (il primo coordinatore dell'Earth Day) a rendere la manifestazione una realtà internazionale fondando l'Earth Day Network a Washington e arrivando a coinvolgere quasi 200 nazioni nel mondo.