Virus letali Ebola sconfitta 11 volte in Congo. Oms: sia di esempio anche per il Covid L'annuncio fatto dal ministro alla salute congolese. Il virus - dalla sua comparsa il primo giugno - ha fatto 55 vittime. L'Oms: "La tecnologia utilizzata per mantenere il vaccino contro l'Ebola a temperature estremamente basse sia utile quando si porterà un vaccino contro il Covid-19 in Africa"

Il ministro della salute congolese Eteni Longondo ha proclamato la sconfitta dell'undicesima epidemia di Ebola nella storia della repubblica democratica del Congo. "In questo mercoledì, 18 novembre 2020, sono lieto di dichiarare solennemente la fine dell'undicesima epidemia di virus Ebola nella provincia dell'equatore", ha detto alla stampa il ministro.Dalla sua comparsa, il primo giugno, ci sono stati 55 decessi per 119 casi confermati e 11 probabili, ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La giornata di oggi segna la fine dell'undicesima epidemia" nel Paese, scrive l'Oms in una nota, "quasi sei mesi dopo la segnalazione dei primi casi nella provincia dell'Equatore. L'epidemia si è verificata in comunità sparse tra fitte foreste pluviali e aree urbane affollate, creando sfide logistiche", "superati grazie alla leadership del governo e delle comunità locali, sostenute dall'Oms e dai suoi partner".L'Oms sottolinea che oltre 40mila persone ad alto rischio, usando un innovativo sistema di stoccaggio a freddo per mantenere il farmaco a temperature fino a -80 gradi.e di difficile accesso dimostra ciò che è possibile quando scienza e solidarietà si uniscono", ha detto Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Oms per l'Africa. "La tecnologia utilizzata per mantenere il vaccino contro l'Ebola a temperature estremamente basse sarà utile quando si porterà un vaccino contro il Covid-19 in Africa. Affrontare l'Ebola parallelamente al Covid-19 non è stato facile, ma gran parte delle competenze che abbiamo costruito è trasferibile", ha aggiunto."Mentre l'undicesima epidemia è finita, è necessario continuare a vigilare e mantenere una forte sorveglianza poiché potenziali riacutizzazioni sono possibili nei mesi a venire. A questo proposito, l'Oms e altri partner stanno attualmente conducendo azioni importanti per migliorare le capacità operative critiche nella provincia di Equateur, inclusa la formazione dei lavoratori in prima linea", sottolinea l'Oms."La fine di questa epidemia serve a ricordare che i governi e i partner devono continuare a concentrare l'attenzione su altre emergenze, anche se la lotta contro il Covid-19 persiste. C'è bisogno di maggiori investimenti per rafforzare le capacità fondamentali dei paesi nell'attuazione del Regolamento sanitario internazionale. Migliorare la preparazione porterà a una migliore risposta alle minacce derivanti da malattie a tendenza epidemica e si tradurrà in un minore impatto sociale ed economico", conclude l'agenzia."Congratulazioni al governo della Repubblica Democratica del Congo, ai soccorritori in prima linea, alle comunità e all'Oms per la regione africana per la fine dell'undicesima epidemia di Ebola, iniziata 6 mesi fa. Questo grande risultato dimostra che insieme possiamo superare qualsiasi sfida per la salute". Così su Twitter il segretario generale delle Nazioni unite, Tedros Adhanom Ghebreyesus.