Il viceministro allo Sviluppo economico Auto, Pichetto: valutiamo possibilità ecobonus strutturale Domani prima riunione del gruppo di lavoro 'mercato' del tavolo

Condividi

"Il Mise sta valutando se possibile che l'ecobonus diventi una misura strutturale, senza quindi la necessità di un rifinanziamento annuo".Lo afferma il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, che ha convocato per domani, mercoledì 13 ottobre alle 17, la prima riunione del gruppo di lavoro 'mercato' del tavolo automotive.All'incontro parteciperanno i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, le aziende e i sindacati di settore."Questo primo incontro ha la finalità di ricevere e condividere i contributi di tutti gli stakeholders in merito all'andamento del mercato automotive negli ultimi anni e alle eventuali proposte per i sistemi di incentivazione", spiega Pichetto.