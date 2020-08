Mobilità green Mise: da domani Ecobonus fino a 10.000 euro 50 milioni del decreto rilancio per il contributo a favore delle basse emissioni calcolato tra incentivo dello Stato e sconto dei concessionari. Necessaria la prenotazione su ecobonus.mise.gov.it

Da domani mattina alle 10, e fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it l'incentivo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, con le novità introdotte nel decreto rilancio. Per la misura sono messi a disposizione altri 50 milioni di euro, che si aggiungono ai fondi già stanziati per l'incentivo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni per il 2021.Lo ricorda il Mise in una nota. Il contributo potrà arrivare fino a 8 mila euro per l'acquisto con rottamazione e fino a 5 mila euro per l'acquisto senza rottamazione. All'ecobonus si potranno aggiungere sconti fino a 2 mila euro che verranno concessi direttamente dai venditori.Parte a razzo l'ecobonus per incentivare l'acquisto delle auto non inquinanti. Nelle prime due ore di prenotazioni sull'apposita piattaforma - secondo quanto apprende l'Ansa da fonti del ministero dello Sviluppo - sono arrivate 3.000 prenotazioni.