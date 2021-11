Bruxelles Ecofin, "Largo consenso" su monitoraggio dei prezzi energetici I rincari sono temporanei ma vanno seguiti insieme all'andamento dell'inflazione, ha detto il ministro delle Finanze della Slovenia, presidente di turno del Consiglio Ue. Gentiloni: transizione green potrebbe essere soluzione del problema

"C'èsul fatto che l'aumento deisarà temporaneo, anche se va monitorato assieme all'andamento dell'inflazione". Lo ha dichiarato Andrej Sircelj, ministro delle Finanze della Slovenia, che detiene la presidenza del Consiglio Ue, al termine della riunione dell'Ecofin a Bruxelles. "Abbiamo parlato dei prezzi dell'energia dando seguito alle misure adottate finora", ha aggiunto il ministro, "per il sostegno dei consumatori più vulnerabili e delle aziende"."Ci attendiamo ad una graduale riduzione dell'inflazione nel 2022 ma dopo ulteriori aumenti nei prossimi mesi". Ad affermarlo, al termine dell'Ecofin, è il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Continueremo a seguire da vicino l'inflazione e siamo pronti ad adeguare le nostre politiche se necessario", ha aggiunto.All'Ecofin "continueremo in una forma diversa la discussione sulla situazione economica e sulla prospettiva della revisione della governance economica, ieri abbiamo avuto un buon inizio ma serviranno alcuni mesi e settimane per costruire il consenso", aveva dichiarato il Commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione del dialogo con i paesi Efta e dell'Ecofin a Bruxelles.Sui rincari dell'energia, Gentiloni ha osservato: "Penso sia molto chiaro per noi che lanon è l'origine del problema, ma che potrebbe essere la soluzione, specialmente nel medio termine", che ha però aggiunto che "se non fronteggiamo quello che sta accadendo sui prezzi dell'energia e non garantiamo una transizione socialmente equa, rischiamo di avere impedimenti sulla strada del nuovo contesto climatico" e per questo "è molto importante che i paesi reagiscano rapidamente, e lo stanno facendo, e discutere, e lo faremo oggi pomeriggio sulle possibili iniziative comuni a livello Ue", ha concluso.Il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin, ha detto anche che "continueremo la discussione avviata ieri (all'Eurogruppo) sulla revisione del quadro delle regole fiscali dell'Unione. La questione principale che affronteremo è da un lato assicurarsi che vi siano politiche fiscali anti-cicliche e che i Paesi abbiano cuscinetti durante il periodo della crescita economica e dall'altro lato assicurarsi che il percorso di riduzione del debito sia realistico e favorevole alla crescita", ha dichiarato, perché "abbiamo bisogno di entrambi gli obiettivi: ridurre il debito e favorire gli investimenti per la nostra transizione verde e digitale", ha aggiunto.Il ministro dell'Economia Daniele Franco ha espresso l'appoggio dell'Italia alla proposta della Commissione europea, sul percorso di attuazione dei criteri prudenziali sulle banche definiti dall'accordo di Basilea III. Ma intervenendo in una sessione dell'Ecofin dedicata a questa discussione, trasmessa in chiaro, Franco ha sollevato obiezioni su un aspetto specifico riguardo al trattamento prudenziale degli investimenti di lungo termine strategici su titoli azionari."L'accordo Basilea III stabilisce un quadro flessibile che è ancora solido e proporzionato. Quindi condivido in linea generale la decisione di attuazione dello standard della Commissione, usando una certa flessibilità consentita dal quadro", ha dichiarato il ministro dell'Economia. "La proposta vuole equilibrare due obiettivi: allineare il quadro bancario con gli standard di Basilea, ma evitando un grande aumento dei requisiti di capitale", ha spiegato il capo del Mef.