ECONOMIA

2021/08/27 16:51

Il presidente della Fed parla al simposio annuale Jerome Powell : "La pandemia continua a minacciare la salute, la vita e le attività economiche" "Le lezioni della storia e un'accurata attenzione ai dati in arrivo e ai rischi in evoluzione offrono una guida utile per le sfide uniche della politica monetaria di oggi", dice Powell a Jackson Hole

Condividi

"Nonostante le sfide odierne, l'economia Usa è sulla strada giusta" per un mercato del lavoro 'forte' e "alti livelli di occupazione e partecipazione, benefici salariali ampiamente condivisi e un'inflazione prossima al nostro obiettivo di stabilità dei prezzi". Con questa nota positiva il presidente della Federal Reserve Jerome Powell conclude il discorso al seminario di Jackson Hole, che raggruppa annualmente tutti banchieri del mondo.



Powell ha ricordato come "prima della pandemia, abbiamo visto gli straordinari benefici che un mercato del lavoro forte può offrire alla nostra società. Le condizioni del mercato del lavoro stanno migliorando ma sono turbolente, e la pandemia continua a minacciare non solo la salute e la vita, ma anche l'attivita' economica" e la Fed continuera' a seguire gli sviluppi relativi alla variante Delta.

Nel corso dell'incontro il presidente ha confermato la Banca centrale statunitense e' pronta a dare inizio al tapering, ossia la fine graduale dello stimolo di politica monetaria, prima della fine dell'anno anche se ' però si è mostrato cauto sul percorso di riduzione degli aiuti, perche' una riduzione degli aiuti prematura potrebbe essere "particolarmente dannosa". Al momento, la Fed ha un programma di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi) da 120 miliardi al mese per sostenere l'economia.



"Nonostante le sfide odierne, l'economia Usa è sulla strada giusta" per un mercato del lavoro 'forte' e "alti livelli di occupazione e partecipazione, benefici salariali ampiamente condivisi e un'inflazione prossima al nostro obiettivo di stabilità dei prezzi". Con questa nota positiva il presidente della Federal Reserve Jerome Powell conclude il discorso al seminario di Jackson Hole, che raggruppa annualmente tutti banchieri del mondo.Powell ha ricordato come "prima della pandemia, abbiamo visto gli straordinari benefici che un mercato del lavoro forte può offrire alla nostra società. Le condizioni del mercato del lavoro stanno migliorando ma sono turbolente, e la pandemia continua a minacciare non solo la salute e la vita, ma anche l'attivita' economica" e la Fed continuera' a seguire gli sviluppi relativi alla variante Delta.Nel corso dell'incontro il presidente ha confermato la Banca centrale statunitense e' pronta a dare inizio al tapering, ossia la fine graduale dello stimolo di politica monetaria, prima della fine dell'anno anche se ' però si è mostrato cauto sul percorso di riduzione degli aiuti, perche' una riduzione degli aiuti prematura potrebbe essere "particolarmente dannosa". Al momento, la Fed ha un programma di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi) da 120 miliardi al mese per sostenere l'economia.

Condividi