Mercati ​Effetto Covid: è paura sui listini

Milano

di Paolo GilaLe vendite hanno riguardato tutti i mercati. Francoforte è stata la peggiore in Europa con una flessione del 3,71% dopo che la Bundesbank ha dichiarato l’indebolimento della ripresa economica e dopo che Lufthansa ha lasciato intendere il possibile taglio di decine di migliaia di posti di lavoro.Milano e Parigi hanno perso rispettivamente l’1,76% e l’1,90%, Londra ha ceduto invece l’1 e 16%. A New York, in concomitanza con la chiusura delle borse europee, questa la fotografia degli indici: Dow Jones -2,57%, Nasdaq -1,65%.Petrolio in calo del 3% con il Brent a 40 dollari il barile e il WTI a 38,50. Lo spread btp/bund è a 130 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,73%. Euro contro dollaro a quota 1,18 e 20.