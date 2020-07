Decisione su detenzione attesa domani Egitto: Patrick Zaki presente all'udienza in tribunale

"Oggi si è tenuta un'udienza davanti al Tribunale penale e per la prima volta dal 7 marzo, Patrick ha partecipato alla sua stessa udienza". E' quanto si legge sulla pagina facebook "Patrick Libero", tenuta dagli attivisti che si battono per la causa di Patrck Zaki, il ricercatore egiziano 27enne che studia all'Università di Bologna, arrestato e detenuto nel carcere di Tora."Per la prima volta dal 7 marzo - si legge - Patrick è stato trasferito oggi alla sua udienza per il rinnovo della detenzione davanti al Tribunale penale. Gli è stato permesso di comparire davanti ai giudici in presenza dei suoi avvocati. La decisione del tribunale sarà annunciata domani, e fino ad allora non abbiamo indicazioni su ciò che sarà il risultato dell'udienza".