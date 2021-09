Tragedia del Mottarone Eitan, legali nonno: "Mai ricevuto atto divieto espatrio" A sostegno della loro tesi, portano il documento del 10 agosto firmato dal giudice tutelare di Pavia che rigetta la nomina a tutore di Shmuel Peleg e invita il tutore, la zia Aya, "a domandare" al nonno del bambino "la consegna del passaporto" del piccolo "entro e non oltre il 30 agosto 2021"

I legali di Shmuel Peleg sostengono che non gli siano mai stati notificati il divieto di espatrio e tutti i provvedimenti relativi alla vicenda Eitan dal 10 agosto in poi. A sostegno della loro tesi, portano il documento del 10 agosto firmato dal giudice tutelare di Pavia, Michela Finucci, che rigetta la nomina a tutore di Shmuel Peleg e invita il tutore, la zia Aya, "a domandare" al nonno del bambino "la consegna del passaporto" del piccolo "entro e non oltre il 30 agosto 2021"."Ritenuto quindi meno l'interesse di Shmuel Peleg e di Esther Cohen, la nonna materna, a rimanere inseriti nel presente procedimento - si legge - e ad avere accesso agli atti esperiti successivamente al deposito telematico di detto procedimento, il giudice manda alla cancelleria perché compia quanto necessario al fine di non mantenere più inserite nel procedimento le parti indicate".I tempi del rientro in Italia di Eitan, sottratto dal nonno e portato in Israele, difficilmente saranno brevi. "La tutela è assicurata dalla Convenzione dell’Aja - spiega in un'intervista alla Stampa Carla Garlatti, Autorità Garante per l’Infanzia - che prevede che il minore sottratto andrebbe innanzitutto riportato nel Paese in cui viveva. Può esserci un rifiuto se c’è rischio che il minore al ritorno sia esposto a pericolo fisico o psichico. Ma la Convenzione prevede anche che il minore venga sentito e che si debba tenere conto della sua opinione se è abbastanza grande"."Israele - sottolinea Garlatti - ha ratificato la Convenzione e dovrebbe quindi attenersi al suo contenuto come tutti gli stati aderenti. Però, mentre l’Italia la applica in maniera puntuale e rigorosa, ci sono Stati che tendono a privilegiare i propri cittadini in netta violazione della Convenzione"."La convenzione - aggiunge la Garante - prevede comunque un ritorno immediato entro sei settimane ma nella casistica che mi si è presentata nel Tribunale dei Minorenni dove ho lavorato è evidente che chi non vuole restituire cerchi di dimostrare che c’è un pregiudizio". Quindi si potrebbe aprire un'indagine e "quando si fanno indagini i tempi possono allungarsi in una misura tale da trovarsi in situazioni in cui si prova a dire che alla fine il minore si è radicato nella nuova vita, sta bene, ha i suoi amici, va a scuola e quindi sarebbe traumatico riportarlo indietro".