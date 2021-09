Election Day 3 e 4 ottobre Regionali, Comunali e suppletive della Camera: come si vota in regime Covid

Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre.Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 3 e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre.Si vota in 1.157 Comuni per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Si vota in Calabria per la Regione, e si vota anche nei due collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle per le elezioni suppletive della Camera dei deputati.Sono circa 12 milioni gli italiani chiamati a esprimere il proprio voto.Si eleggeranno i sindaci di 6 capoluoghi di regione: Torino, Milano, Trieste, Bologna, Roma e Napoli.Alle urne inoltre 14 città capoluogo di provincia: Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pavia, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese.La scheda del voto è azzurra per le elezioni comunali, verde per le regionali in Calabria e rosa per le due suppletive.In Sicilia e Sardegna, regioni a statuto speciale, il voto amministrativo è fissato per il 10 e 11 ottobre e i ballottaggi per il 24 e 25 ottobre. In Trentino Alto Adige alle urne si va il 10 ottobre e il ballottaggio, eventualmente, sarà il 24 ottobre.Valgono le misure anti-Covid, ovvero saranno vietati gli assembramenti, previsto l’obbligo di mascherina, di igienizzazione delle mani e di non recarsi al seggio elettorale se con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi oppure se si è in quarantena. Non può esserci limitazione al diritto di voto e perciò non c’è bisogno di green pass o di tamponi per entrare nei seggi. Per chi è in quarantena saranno allestiti seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare.Si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, perciò il voto andrà esclusivamente a lui. Oppure si può votare una delle liste collegate al candidato sindaco, nel qual caso il voto va sia alla lista che al sindaco sostenuto da quella lista. Si può esprimere anche il voto disgiunto con un segno sul candidato sindaco e un altro su una lista non collegata. L’elettore può inoltre indicare due preferenze, ma di genere diverso. Se non rispetta l’alternanza di genere, la seconda preferenza viene annullata.Alle 15, appena chiuse le urne, ci saranno i primi Exit Pol di Torino, Milano, Trieste, Bologna, Roma, Napoli e per la regione Calabria (solo candidati presidente e sindaci).A partire dalle 15,45-16 Proiezioni per Regionali e Comunali con emissioni continue fino alla stabilizzazione dei risultati (solo candidati presidente e sindaci).Tutte le informazioni saranno a supporto degli speciali in onda a partire dal pomeriggio di lunedì.A Roma si vota sia per le comunali che per le suppletive alla Camera, nel territorio comprendente il collegio di Primavalle che rappresenta circa il 20% dell’elettorato totale della Capitale. Secondo la legge lo scrutinio delle suppletive avverrà prima di quello delle comunali, pertanto il rilascio della prima proiezione per Roma potrebbe subire dei ritardi rispetto a quello delle altre 5 città capoluogo di regione.