Pari opportunità Scuola, la ministra Bonetti: ha senso riaprire il 9 dicembre Abbiamo sbagliato a mettere tutte le superiori in didattica a distanza (Dad), si riapra il prima possibile con un piano organizzato. Presidenti delle Regioni contrari a riaprire a dicembre

Condividi

Se ha senso aprire le scuole il 9 dicembre? "Continuo a pensare che abbiamo sbagliato a mettere al 100% la Dad nelle superiori, e per questo sto insistendo che il prima possibile si riaprano le scuole, con un piano di riapertura organizzato. Io penso che un giorno guadagnato di didattica in presenza per questa generazione valga tutto il nostro sforzo ed il nostro impegno".E' quanto ha dichiarato a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a proposito dell'ipotesi di riaprire le scuole il 9 dicembre.I presidenti delle Regioni sono contrari, quasi tutti compatti, alla riapertura delle scuole a dicembre: la posizione emersa dal vertice tra il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, le Regioni, l'Anci e l'Upi.L'unica posizione più possibilista sarebbe stata espressa dal governatore della Toscana, Eugenio Giani, favorevole alla riapertura a dicembre almeno per le seconde e terze medie.