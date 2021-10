Regionali 2021 Proiezioni, Calabria: Occhiuto 52,9%, staccati tutti gli altri candidati governatore

Secondo le prime proiezioni di Consorzio Opinio Italia per Rai, in Calabria il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto è in netto vantaggio sulla candidata dem Amalia Buni con il 52,9% dei voti contro il25,6%.Terzo Luigi De Magistris al 19,4%, quarto Gerardo Oliverio al 2,1%.Le prime proiezioni Opinio Rai per le elezioni regionali in Calabria sembrano non lasciare dubbi sul nome del nuovo governatore.