Comunali 2021 Roma verso il ballottaggio: la sfida potrebbe essere tra Michetti e Gualtieri Secondo gli exit Poll Michetti in una forbice 27-31%, Gualtieri 26,5-30,5%. Raggi e Calenda sotto il 20%

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una forchetta del 27-31%. seguito da Roberto Gualtieri (centrosinistra) con il 26,5-30,5%.Seguono il leader di Azione Carlo Calenda è al 16,5-20,5% come la sindaca uscente Virginia Raggi al 16,5%-20,5%. Altri candidati tra il 5 e il 7%.Tendenze: verso ballottaggio Michetti-Gualtieri, Calenda poco sopra Raggi.