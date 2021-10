Amministrative Benevento,Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese avanti il centrosinistra A Savona vince Marco Russo e a Cosenza Franz Caruso. Mastella riconfermato a Benevento, Coletta a Latina e Galimberti a Varese.

: in base dati definitivi quando sono state scrutinate tutte le 61 sezioni, Marco Russo, sostenuto dal centrosinistra, è eletto nuovo sindaco di Savona con il 62,25% dei voti, mentre Angelo Schirru, candidato per il centrodestra, si ferma al 37,75%al termine dello scrutinio delle 82 sezioni,il candidato del centrosinistra, Franz Caruso, è stato eletto sindaco. Ha avuto il 57,59% dei voti contro il 42,41% dello sfidante del centrodestra, Francesco Caruso.è riconfermato sindaco di. L'ex ministro, con 60 sezioni scrutinate su 72, è al 51,9%.Confermato anche il sindaco di centrosinistra, storica roccaforte di destra, con il 54,1%, e quello dicon il 53,1%.sembra ormai avviato alla vittoria al ballottaggio il sindaco uscente, leader della coalizione di centro-sinistra. Dagli ultimi dati raccolti Marino sfiora il 53%, l'avversario, Gianpiero Zinzi del centro-destra, il 46%., quando sono stati scrutinati 16 seggi su 23 è in testa il candidato del centro-sinistra,, con il 60,30% mentre l'avversario del centro-destra si ferma al 39,70%