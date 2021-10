Raggiunto il quorum: ha votato il 49,82% Comunali, Giuseppe Pucci diventa sindaco a Gaggio Montano. Era l'unico candidato Il Comune sull'Appennino bolognese di 5mila abitanti

Anche se non sono ancora cominciati gli scrutini, c'è già un sindaco che può festeggiare la propria elezione: si tratta di Giuseppe Pucci, l'unico candidato a sindaco a Gaggio Montano, piccolo Comune di 5mila abitanti sull'Appennino bolognese.Come prevede la legge, quando alle elezioni si presenta un unico candidato è sufficiente che si raggiunga il quorum di affluenza alle urne per dichiararlo eletto: era il 50%, è stato ridotto al 40% per l'emergenza Covid. Riduzione che è stata provvidenziale: a Gaggio Montano, infatti, alla chiusura delle urne ha votato il 49,82%: il quorum è superato e quindi Pucci, esponente di una lista civica, è eletto sindaco indipendentemente dai voti espressi.