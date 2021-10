Elezioni Comunali 2021,Proiezioni: Milano, Giuseppe Sala verso la riconferma al primo turno

Condividi

In base alle prime Proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Milano il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge il 56%, seguito da Luca Bernardo (centrodestra) con il 33,9%. Seguono Layla Pavone (3,9) e Gianluigi Paragone (2,9).In linea con i dati del primo exit poll per Milano che dava: Giuseppe Sala tra 54-58%, Luca Bernardo tra 32-36%, Gianluigi Paragone tra 2-4%, Layla Pavone tra 2-4%. Così i dati riferiti dalla Rai.