Cremlino, no decisione su eventuale rimpasto dopo voto Elezioni in Russia, il partito di Putin oltre il 49 %. L'opposizione denuncia brogli Il partito del Presidente è al 49,63% dei voti quando lo spoglio è arrivato al 95% dei voti espressi. La Commissione elettorale centrale rileva che il Partito comunista incassa il 19,20% dei voti, il Partito liberale democratico il 7,48% e Solo Russia il 7,43%. Anche il partito Nuovo Popolo con il 5,40% supera la soglia di sbarramento ed entra alla Duma

Condividi

Russia Unita, il partito di Putin, è in testa nelle elezioni per la Duma con il 49,63% dei voti quando lo spoglio è arrivato al 95% dei voti espressi. La Commissione elettorale centrale rileva che il Partito comunista incassa il 19,20% dei voti, il Partito liberale democratico il 7,48% e Solo Russia il 7,43%. Anche il partito Nuovo Popolo con il 5,40% supera la soglia di sbarramento ed entra alla Duma.Il presidente russo Vladimir Putinstima "positivamente" il risultato elettorale del partito RussiaUnita. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Il partito ha affrontato il compito di confermare la sua leadership, il compito è stato ovviamente realizzato", ha dettoPeskov. Lo riporta la Tass.Non è stata presa ancora alcuna decisione sull'eventuale rimpasto di governo dopo le elezioni della Duma in Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Se il presidente prende una decisione su certe nomine, naturalmente sarà necessario un coordinamento con la Duma, coerentemente con la nuova Costituzione. Per quanto riguarda il fatto che il presidente prenda o meno questa decisione, non annunciamo mai cose di questo tipo in anticipo", ha affermato Peskov.L'opposizione russa ha accusato le autorità di massicci brogli elettorali dopo che i risultati delle elezioni rilevano che il partito di governo Russia Unita ha ottenuto la maggioranza qualificata in parlamento. Il voto di tre giorni che si è concluso domenica ha fatto seguito a un giro di vite senza precedenti sui critici del presidente Vladimir Putin ed è arrivato nonostante che i sondaggi pre-elettorali mostrassero al minimo storico la popolarità di Russia Unita.Il partito del presidente ha rivendicato il raggiungimento della maggioranza di due terzi nella Duma, con Andrei Turchak che ha detto che quella di Russia Unita è stata una "vittoria convincente e pulita". Turchak che il partito ha ottenuto 120 seggi dalla lista di partito e 195 seggi a mandato singolo - un totale di 315 seggi su 450, in calo dai 344 precedenti. Gli alleati di Alexei Navalny, il principale esponente dell'opposizione russa in carcere da febbraio, hanno definito i risultati stravaganti. "Questo è veramente incredibile. Ricordo la sensazione nel 2011, quando hanno rubato le elezioni. Lo stesso sta succedendo ora", ha detto la portavoce di Navalny, Kira Yarmysh. Secondo i sostenitori di Navalny, il voto è stato falsificato su vasta scala, indicando in particolare i ripetuti ritardi nel rilascio dei risultati del voto elettronico nella Mosca favorevole all'opposizione."L'Ue crede nell'importanza di elezioni libere ed eque, quello che abbiamo visto in Russia negli ultimi giorni è che questa elezione ha avuto luogo in un clima di intimidazione nei confronti delle voci critiche e indipendenti e senza che ci fosse una missione di osservazione elettorale credibile". Lo ha detto Peter Stano, portavoce dell'alto rappresentante Ue Josep Borrell. "Come abbiamo già detto a ridosso del voto, in Russia c'è stato un aumento della repressione nei confronti dei media indipendenti, i politici dell'opposizione, le organizzazioni della società civile, i giornalisti, attivisti e tutto questo con l'obiettivo di mettere a tacere l'opposizione e rimuovere la concorrenza. Ciò ha portato ad una limitazione sulle scelte che i russi potevano fare e avere e anche ad una limitazione delle informazioni accurate - ha aggiunto Stano -. Chiediamo alla Federazione russa di rispettare i suoi impegni in termini di valori democratici e di tutela dei diritti umani"."L'esito delle elezioni in Russia non è ancora definitivo, ma le irregolarità denunciate dall'opposizione vanno prese sul serio". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, rispondendo in conferenza stampa a Berlino a una domanda in proposito. "Non abbiamo indizi nostri sulle irregolarità ma ci sono accuse massicce di osservatori e dell'opposizione, che vanno considerate seriamente", ha precisato. "Preoccupa la perdita in termini di pluralismo e di partecipazione democratica", ha anche sottolineato a proposito del contesto politico in cui avvengono le elezioni.