Nota dell'Agenzia Ema valuta terza dose di vaccino per immunodepressi gravi Dose aggiuntiva di un vaccino mRna - Pfizer o Moderna. L'Agenzia del farmaco dà il via alla valutazione della documentazione scientifica

L'Agenzia europea del farmaco Ema ha "iniziato a valutare una domanda per l'uso di una dose di richiamo di Comirnaty*", il vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech, "da somministrare 6 mesi dopo la seconda dose a persone di età pari o superiore a 16 anni".Lo comunica lo stesso ente regolatorio Ue, sottolineando che "separatamente" sta anche "valutando i dati della letteratura sull'uso di una terza dose aggiuntiva di un vaccino a mRna - Comirnaty o SpikeVax* (il prodotto di Moderna) - in persone gravemente immunocompromesse".La terza dose sarebbe da somministrare 6 mesi dopo la seconda dose a persone di età pari o superiore a 16 anni. Le dosi di richiamo andrebbero somministrate alle persone che hanno completato la vaccinazione primaria per ripristinare la protezione diminuita, informa la stessa Ema.Si tratta di una valutazione accelerata dei dati presentati dalla società farmaceutiche, compresi i risultati di uno studio clinico in corso in cui circa 300 adulti con sistema immunitario sano hanno ricevuto una dose di richiamo circa 6 mesi dopo la seconda dose. L'esito della valutazione è atteso entro le prossime settimane, a meno che non sianonecessarie informazioni supplementari.