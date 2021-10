Il farmaco potrebbe aiutare nella prevenzione Covid: Ema, revisione su monoclonali AstraZeneca Se arriva l'autorizzazione pronte almeno un milione di dosi entro il 31 dicembre

L'Ema, l'Agenzia europea dei medicinali ha avviato una revisione continua del trattamento Evusheld, una combinazione di due anticorpi monoclonali sviluppata da AstraZeneca per la prevenzione del Covid-19 negli adulti. La decisione "si basa sui risultati preliminari di studi clinici,che suggeriscono che il medicinale può aiutare a proteggere dalla malattia", rende noto Ema.Altri farmaci basati su anticorpi monoclonali sono già disponibili o in via di sviluppo, ma AstraZeneca è la prima casa farmaceutica ad annunciare dei risultati positivi non solo nel trattamento della malattia ma anche nella prevenzione.Se l'autorizzazione dell'Ema e delle agenzie nazionali dovesse arrivare prima della fine dell'anno la casa farmaceutica britannica prevede di produrre almeno un milione di dosi entro il 31 dicembre.