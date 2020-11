Puglia, Emiliano: "Non mandate i bambini a scuola, scegliete didattica a distanza" L'appello alle famiglie del presidente della regione Puglia: "Scegliete, se possibile, la Dad, e da casa - sia pure con tutti i limiti -cercate di fare il possibile, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno"

"Faccio mio l'appello dei pediatri: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, questo è più sicuro sia per i bambini che per la salute pubblica. Scegliete, se possibile, la Dad, e da casa - sia pure con tutti i limiti -cercate di fare il possibile, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno". E' l'appello rivolto alle famiglie dal presidente della Regione Puglia, nel giorno in cui gli istituti pugliesi - elementari e medie - devono riaprire per effetto della decisione di venerdì scorso del Tar della Puglia che ha sospeso l'ordinanza della Regione che aveva disposto la dad in tutte le scuole a partire dalle elementari. Dopo la decisione del Tar, il presidente della Regione ha emesso una nuova ordinanza che dispone la possibilità per le famiglie di scegliere se avvalersi della didattica in presenza o di quella digitale. E oggi, in una intervista al Tg Norba, il governatore pugliese ha ribadito l'invito a preferire la didattica a distanza.A supporto della scelta Dad, Emiliano riporta i dati aggiornati forniti dalla Asl di Bari: "Dal monitoraggio epidemiologico in corso all'interno delle scuole di Bari e provincia sono attualmente 110 le scuole con almeno un caso positivo, 493 gli studenti positivi e 92 i docenti positivi, 148 le classi isolamento per un totale di 2.960 alunni isolati. Questo per dirvi che i rischi di contagio nelle scuole esistono e che i provvedimenti che ho emanato mirano a tutelare la salute pubblica con gli attuali livelli di contagio". "La mia ordinanza - continua - provoca un disagio doloroso, ma giustificato. Anche con il migliore dei sistemi sanitari a più contagi da Covid-19 corrispondono piu' morti e piu' danneggiati in modo permanente. Gli ospedali sono un estremo rimedio non la soluzione, perché non riducono i contagi". "Voglio ricordare a coloro che mi dicono che ho rinunciato a vietare la didattica in presenza, che a causa del decreto monocratico del presidente della terza sezione del Tar Puglia che ha sospeso l'ordinanza 407 (dello scorso 28 ottobre, ndr) non potevo reiterare la stessa ordinanza. Se lo avessi fatto avrei sfidato l'autorità del Giudice e violato la legge. E questo non l'ho mai fatto in vita mia", rimarca e conclude: "Non preoccupatevi: sempre e comunque dalla vostra parte mi troverete".