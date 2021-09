Un'altra morte sul lavoro Verona, operaio dell'Enel muore folgorato su un traliccio L'operaio stava eseguendo una riparazione

Condividi

L' operaio dell’Enel sarebbe stato centrato da un fulmine mentre riparava un guasto che aveva provocato l’interruzione della corrente in una zona del comune di Palù. Il gravissimo incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi. L’operaio si trovava a diversi metri di altezza ed è stato colpito da un fulmine dato che in zona, in quel momento, si stava abbattendo un forte temporale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per recuperare il corpo dell'operaio. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei tecnici dello Spisal dell'Ulss9 Scaligera