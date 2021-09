Governo Energia, verso un decreto contro il caro-bollette Il provvedimento verrà discusso in Consiglio dei ministri la prossima settimana, l'ipotesi è uno stanziamento di circa 3 miliardi

Dovrebbe approdare la prossima settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto per limitare l'impatto degli aumenti delle bollette energetiche. E' quanto si apprende da fonti di governo.Sul tema stanno lavorando il ministero della Transizione ecologica e quello dell'Economia: ieri mattina Cingolani e Franco erano stati a palazzo Chigi da Draghi per un confronto sulla norma.Una delle ipotesi su cui si lavora è l'azzeramento degli oneri di sistema, per cui servirebbe uno stanziamento di circa 3 miliardi. Dovrebbe invece essere rimandata ancora la legge delega sulla riforma fiscale, in attesa di un chiarimento in maggioranza sui punti chiave tra cui la riforma del catasto.Già in giornata il ministro del Lavoro, Orlando, aveva detto: un provvedimento sulle bollette "ci sarà. Vediamo quali saranno le modalità. E' importante anche dal punto di vista sociale neutralizzare gli effetti di questi aumenti".