Scheda Scuola. Conto alla rovescia per la Maturità: come funziona e cosa c'è da sapere I numeri, l'elaborato scritto, il colloquio, i voti, la sicurezza

Mentre in questi giorni si concludono le lezioni in tutte le Regioni, i ragazzi delle ultime classi delle scuole superiori sono già alle prese con la preparazione dell'esame di Maturità, che parte tra sette giorni in tutta Italia:, saranno oltre 540 mila gli studenti richiamati in classe, per una prova che, dopo 16 mesi di pandemia e lezioni a distanza, e con la vaccinazione di massa che sembra dare una spallata definitiva al Covid-19, assume una valenza simbolica di ripartenza per tutta la scuola italiana, con uno sguardo di rinnovata speranza al futuro per i giovani che inizieranno l'università o si lanceranno nel mondo del lavoro.Ecco, in sintesi, come funzionerà l'esame e tutto quello che c'è da sapere.Al netto degli scrutini, sono iscritti agli esami 540.024 studenti, di cui 522.161 interni e 17.863 esterni. Si tratta di 96.908 alunni degli Istituti Professionali; 169.354 degli Istituti Tecnici; 255.899 dei Licei.Torna l'ammissione (sospesa nel 2020), che viene disposta dal Consiglio di classe nello scrutinio finale. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi non è requisito di accesso, e sono le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell'orario individuale. Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO, ex alternanza Scuola-Lavoro), che non saranno requisito di accesso.Le commissioni d'esame sono composte da 6 docenti interni più un presidente esterno (il Ministero ha pubblicato il 31 maggio i nominativi dei presidenti). Le commissioni saranno 13.349, per un totale di 26.547 classi coinvolte.L'esame di Maturità inizia il prossimo 16 giugno, alle ore 8.30.L'esame - come nel 2020 - si tiene in presenza e prevede solo un colloquio orale, senza scritti, suddiviso in quattro fasi. La durata indicativa del colloquio è di 60 minuti. Il numero degli studenti che sostengono il colloquio non può essere superiore a 5 per giornata; l'ordine di convocazione sarà secondo la lettera alfabetica, stabilita in base al sorteggio dalle singole commissioni.L'orale parte dalla discussione di un elaborato scritto, il cui argomento è stato assegnato a ciascun studente dai Consigli di classe (sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente) e che è stato già sviluppato e consegnato dai ragazzi a maggio, con forme diverse, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio. Non si chiederà di presentare, oltre all'elaborato, percorsi tematici pluridisciplinari (come tesine e mappe concettuali).Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio prosegue con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Lingua e letteratura italiana; quindi, è la terza fase, viene richiesta l'analisi di materiali (un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali sulle diverse materie, mettendo in rilievo il loro rapporto interdisciplinare.Nell'ultima fase del colloquio c'è anche spazio per l'esposizione dell'esperienza svolta nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Nel corso dell'orale (nell'elaborato o sia in qualunque altra fase) gli sudenti devono anche dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'Educazione civica, ma non è prevista una sezione specifica del colloquio dedicata alla materia.Nei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel "Curriculum dello studente", una delle novità della Maturità 2021: un documento che oltre al percorso scolastico illustra le attività effettuate in altri ambiti, anche extrascolastici, come sport, musica, volontariato e attività culturali. Non è richiesta alcuna documentazione a supporto e il Curriculum non avrà incidenza sulla votazione finale.La valutazione finale è sempre espressa in centesimi e ed è possibile ottenere la lode. Il credito scolastico viene attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Il colloquio "vale" fino a 40 punti.Per poter accedere all'esame, i candidati esterni hanno svolto una prova preliminare in presenza (prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la loro preparazione). Per gli esterni sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali sono assegnati. Anche loro devono presentare l'elaborato.Mentre molte Regioni hanno attivato open day vaccinali dedicati ai maturandi, il protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami in presenza (medie e Maturità) in gran parte ricalca le misure adottate già nel 2020. In particolare si prevedono 2 metri di distanza fra candidato e commissione; un solo accompagnatore per ogni studente; l'utilizzo di una mascherina chirurgica (vietate quelle di comunità e sconsigliato, da parte degli studenti, l'uso prolungato delle mascherine FFP2).In caso di quarantene (anche dei commissari), lungodegenze e per gli studenti detenuti è ammesso l'esame in video conferenza; anche lo studente positivo al Covid potrà chiedere di svolgerlo in via telematica, eventualmente chiedendone lo spostamento (l'eventuale assenza per positività al Covid-19, come per ogni altra malattia, deve essere certificata).