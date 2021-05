Le conseguenze economiche del disastro Esercenti funivie della Lombardia: -60% utenti dopo l'incidente del Mottarone "Possiamo garantire che non risparmieremo mai sulla manutenzione e che, a maggior ragione dopo quel che è accaduto, daremo sempre il 100% per la sicurezza"

"Purtroppo, dopo l'incidente del Mottarone, abbiamo avuto un pesante calo della clientela: circa il 60% delle persone non sono venute": è l'amaro bilancio di Massimo Fossati, Presidente dell'Associazione esercenti funiviari della Lombardia, a poco più di una settimana dalla tragedia di Stresa che ha causato la morte di 14 delle 15 persone che erano a bordo della cabina precipitata.Conseguenze economiche, certo non paragonabili alle perdite umane, ma comunque non confortanti."La normativa è chiara e molto specifica", spiega Fossati. "Noi impiantisti siamo tenuti a svolgere manutenzioni di due tipi, rispettivamente ogni 5 e 10 anni, oltre a quella ordinaria, cioè di tutti i giorni. In tempo di pandemia stavamo già soffrendo per la situazione delle nostre aziende. Ma nonostante ciò, possiamo garantire che non risparmieremo mai sulla manutenzione e che, a maggior ragione dopo quel che è accaduto, daremo sempre il 100% per la sicurezza".