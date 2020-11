Eurozona Eurogruppo: sostegno fiscale e fondi Recovery indispensabili alla ripresa Seconda ondata Covid pesa sulla ripresa e accresce l'incertezza, per la ripresa sarà vitale sostegno fiscale anche nel 2021. Recovery Fund: "Fondi devono arrivare rapidamente nel 2021"

L'Eurogruppo di oggi dedicato sull'impatto del coronavirus sull'economia europea."La recente accelerazione nella diffusione del virus Covid-19 e le nuove misure di contenimento hanno ulteriormente accresciuto l'incertezza ed è probabile che pesino sulla ripresa. L'Eurogruppo segue da vicino gli sviluppi sanitari e monitora gli impatti e le prospettive economiche. Continueremo a coordinare e attuare energicamente, a tutti i livelli, politiche economiche ambiziose che integrino la risposta sanitaria, proteggano i posti di lavoro e anticipino la ripresa economica, in tutto il continente": scrivono i ministri nelle conclusioni.L'Eurogruppo ritiene vitale che ilin ciascuno stato membro continui anche nel 2021, dato l'aumento del rischio di una ripresa ritardata, e si adegui alla situazione man mano che evolve.devono essere concordati e attuati in via prioritaria, consentendo un rapido esborso di fondi nel 2021. Ciò è necessario per sostenere riforme e investimenti adeguati e quindi sostenere una ripresa inclusiva. Siamo fiduciosi che il Consiglio e il Parlamento raggiungeranno un accordo entro la fine del 2020": si legge nelle conclusioni.Al momento non emergono altri dettagli sulla prima discussione dei ministri sulla creazione dell'euro digitale, il progetto presentato dalla Bce il mese scorso. La riunione è stata aperta da un'introduzione del direttore del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ecdc), Andrea Ammon sullo stato del virus in Eurozona.