Calcio ​Europa League, stasera la finale Siviglia-Inter dalle 21

È il giorno di Siviglia-Inter. La squadra nerazzurra si prepara a scendere in campo per la finale di Europa League, che si disputerà questa sera con fischio d'inizio alle ore 21 allo Stadion Köln di Colonia.A contendere il trofeo, il Siviglia di Julen Lopetegui: quello di stasera sarà il primo confronto in competizioni europee tra Inter e gli andalusi.Sono 13 i precedenti dell'Inter contro squadre spagnole in Coppa UEFA/Europa League: il bilancio è di 5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte con 17 gol fatti e 19 subiti. Il Siviglia ha sfidato squadre italiane in 13 occasioni, ottenendo 6 successi, 2 pareggi e 5 sconfitte.L'Inter scenderà in campo con la classica maglia nerazzurra con una patch speciale per la finale, pantaloncini neri e i calzettoni bianchi. "Volevamo diventare protagonisti e siamo riusciti ad essere competitivi in tutte le competizioni - ha commentato il tecnico Antonio Conte - Ho visto che il lavoro funzionava, le idee attecchivano, ci abbiamo creduto, è aumentato il coraggio. Aumentando il coraggio sono aumentate le possibilità di portare a casa l'Europa League. Dovremo dimostrarlo sul campo, contro una squadra abituata a vincere questa competizione, non sarà facile ma faremo di tutto per dare una gioia ai tifosi".Per Samir Handanovic, numero uno nerazzurro, "noi stiamo bene insieme come gruppo, poi le vittorie sono un'altra cosa, è quello che ti dà fiducia, coraggio e consapevolezza, ti porta a correggere i minimi errori e in questo siamo migliorati. La squadra ha voglia di migliorarsi, di sacrificarsi e vincere le partite. Il gruppo è forte, solido e compatto da inizio anno"."Tutti vogliamo la stessa cosa: vincere e per farlo dobbiamo fare tutto quello che abbiamo preparato e giocare con il cuore, dalla prima palla alla fine della partita, affrontarla da squadra. Dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita e portarci a casa la coppa, che è quello che vogliono tutti, squadra, staff, società e i tifosi che comunque ci sono vicini", ha dichiarato il difensore nerazzurro Diego Godin.