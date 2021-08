I tornei continentali al via il 16 settembre Europa e Conference League, sorteggiati i gironi Esiti contrastanti dall'urna di Istanbul: impegnativa la strada per Napoli e Lazio, in discesa quella per i giallorossi

Mentre la Roma può guardare con sollievo alla nuova Conference ideata dall'Uefa, Napoli e Lazio non possono sorridere in Europa League. Ha tutte le caratteristiche di un girone di ferro quello uscito dall'urna continentale per gli azzurri di Luciano Spalletti, che nel gruppo C hanno pescato il Leicester del tecnico Brendan Rodgers, ovvero la squadra più forte presente in seconda fascia. Dalla terza fascia è arrivato invece lo Spartak Mosca, mentre dalla quarta è stato sorteggiato il Legia Varsavia. Non possono gioire nemmeno i biancocelesti di Maurizio Sarri, che nel gruppo E avranno a che fare con i temibili turchi del Galatasaray, il Lokomotiv Mosca e il Marsiglia. Molto meglio è andata invece ai giallorossi di Mourinho che hanno ricevuto dal sorteggio Uefa un girone più che abbordabile. Nel Gruppo C Pellegrini e compagni giocheranno con gli ucraini del Zorya Luhansk, i bulgari del Cska-Sofia ed i norvegesi del Bodo Glimt. Un girone duro quello dei partenopei, ma che non spaventa Spalletti: "Non avevo preferenze, perché in tutte le partite c'è scritto Napoli, ma sono certo che saranno sei bellissime sfide". Della competizione europea parla anche Sarri: "Per l'Europa League vedremo, inizia tra venti giorni. Chiaramente - spiega l'allenatore toscano- l'intenzione è di impegnarci al massimo, poi con l'introduzione della Conference mi sembra che aumenti la difficoltà del torneo. Non sarà sicuramente semplice,già dai gironi sarà difficile".Quella che partirà il prossimo 16 settembre sarà un'Europa League in parte modificata dalla nascita della nuova Conference: le prime classificate dei gironi andranno agli ottavi di finale, mentre le seconde classificate andranno agli spareggi a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze classificate dei gironi di Champions League con in palio la qualificazione agli ottavi. Le terze classificate dei gironi andranno agli spareggi a eliminazione diretta di Conference League. La finale di Europa League si giocherà in Spagna il 18 maggio al Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia, mentre quella di Conference si giocherà in Albania il 25 maggio alla National Arena di Tirana.Gruppo A: Lione, Glasgow Rangers, Sparta Praga, BrondbyGruppo B: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm GrazGruppo C:, Leicester, Spartak Mosca, Legia VarsaviaGruppo D: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, AnversaGruppo E:, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, GalatasarayGruppo F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, MidtjyllandGruppo G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis Siviglia, FerencvarosGruppo H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid ViennaSono stati sorteggiati oggi a Istanbul i gironi della Conference League, competizione continentale all'esordio. La Roma, in prima fascia, è stata inserita nel girone C insieme a Zorya Luhansk (Ucraina), CSKA Sofia (Bulgaria) e Bodo/Glimt (Norvegia). I giallorossi guidati da Mourinho si erano qualificati battendo il Trabzonspor nei preliminari: ieri 3-0 all'Olimpico, dopo il 2-1 dell'andata.Gruppo A: Lask, Maccabi Tel Aviv, Alaksert, HJK HelsinkiGruppo B: Gent, Partizan, Flora Tallin, AnorthosisGruppo C:, Zorja, CSKA Sofia, Bodo/GlimtGruppo D: AZ Alkmaar, Cluj, Jablonec, RandersGruppo E: Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi HaifaGruppo F: Copenaghen, Paok, Slovan Bratislava, Lincoln Red ImpsGruppo G: Tottenham, Rennes, Vitesse, NS MuraGruppo H: Basilea, Qarabag, Qayrat, Omonia.Le squadre di ogni girone si affrontano tra di loro con gare in casa e in trasferta. Le stesse squadre si affronteranno alla prima e alla quinta giornata oppure alla seconda e alla sesta o alla terza e alla quarta. Le prime due di ogni girone continueranno la loro avventura europea nella fase a eliminazione diretta. Le vincenti dei gironi si qualificheranno agli ottavi di finale. Le seconde andranno agli spareggi a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze dei gironi di UEFA Europa League. Prima giornata il 16 settembre, ultimo turno il 9 dicembre.