La pandemia In Europa decessi in aumento: Germania e Francia verso lockdown Stasera il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà alla nazione una nuova "stretta" per frenare i contagi

Il coprifuoco non basta più contro il coronavirus e alcuni paesi si preparano al lockdown nazionale in Europa, dove in una settimana il numero di decessi è salito del 40%. I primi a chiudere saranno i francesi: oggi atteso il discorso di Macron. In Germania, Merkel punta a un lockdown "light" di un mese dal 4 novembre: chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema, vietati gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche,aperte scuole ed asili.Sono quasi 15mila i contagi da coronavirus accertati su base giornaliera in Germania, un nuovo record. Come ha reso noto il Robert Koch Institute per le malattie infettive, in 24 ore sono stati registrati 14.964 nuovi casi di Covid-19. Si tratta del numero maggiore di contagi su basa giornaliera dall'inizio dell'epidemia e porta il totale a 449.275. I decessi in un giorno sono stati 85, il doppio di ieri e in netto aumento rispetto ai giorni scorsi e le vittime complessive del Covid-19 in Germania hanno superato la soglia di 11mila. Sulla base dei dati aggiornati a ieri (+11.409 contagi), l'incidenza dei casi è di 87 ogni 100mila abitanti e l'indice di riproduzione del virus sulla base di 7 giorni risulta dell'1,21. La cancelliera Angela Merkel - scrive oggi il quotidiano 'Bild' - intende proporre ai governatori dei Land un 'lockdown light' dal 4 novembre per un mese e in tutto il territorio tedesco. Verrebbero chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema e vietati gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche, mentre resterebbero aperte le scuole."Se aspettiamo che le terapie intensive siano piene sarà troppo tardi. E' necessario spezzare adesso l'ondata" di nuovi contagi da coronavirus. E' quanto ha affermato il ministro alla Sanità tedesco Jens Spahn, parlando con l'emittente Suedwestrundfunk. L'obiettivo, afferma, "è di avere la situazione sotto controllo prima di Natale". Il responsabile del dicastero della Salute - attualmente in quarantena dopo esser risultato positivo la settimana scorsa - si è detto "fiducioso" che al vertice tra il governo federale e i Laender, presieduto dalla cancelliera Angela Merkel, si decida "una linea chiara" in merito alle nuove restrizioni per rallentare la diffusione della pandemia, anche se si tratta di "decisioni molto, molto dure". Arrivano le prime anticipazioni: stadi a porte chiuse nella Bundesliga e serrata per i ristoranti le attività culturali e ricreative da lunedì 2 novembre alla fine del mese. E' quanto prevede l'accordo per il lockdonw light raggiunto tra il governo federale e quello dei land, secondo quanto ha appreso la Dpa da fonti coinvolte nei negoziati. In base a quanto deciso, saranno permessi gli incontri all'aperto tra i membri di sole due famiglie, con al massimo 10 persone.Stando ai dati del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, nelle 24 ore sono state registrate in Germania 14.964 nuove infezioni e 27 decessi: si tratta del record assoluto dall'inizio della pandemia. Ieri i casi erano 11.409, portando il numero complessivo a 449.275. La settimana scorsa lei contagi erano poco più della metà.Anche per Emmanuel Macron è il momento di decidere. Dinanzi al peggioramento "esponenziale" della pandemia da Covid-19, il presidente francese è chiamato ad annunciare oggi una nuova stretta contro il coronavirus. Anche in caso di un lockdown nazionale, le scuole dovrebbero comunque rimanere aperte, riferisce BFM-TV citando fonti concordanti. Lo stesso vale per i servizi pubblici. Macron presiederà un nuovo consiglio di Difesa questa mattina, il secondo in due giorni, prima del consiglio dei ministri. Poi, alle 20:00, il discorso del presidente in tv. "Tutto può evolvere fino all'ultimo momento", avvisa un consigliere ministeriale.La seconda ondata di contagi da Covid-19 sarà più letale della prima e il governo britannico "sta lavorando in modo riservato" sull'ipotesi che "il bilancio dei decessi resterà alto nel corso dell'inverno". Lo rivela il Daily Telegraph, informato da fonti governative, secondo cui le stime di un quadro peggiore in termini di decessi "sono state presentate al primo ministro che ora è sotto notevole pressione affinchè si arrivi a "una più drastica azione" e in sostanza a un nuovo lockdown".Le proiezioni fornite dal Gruppo Scientifico di Consulenza per le Emergenze (Sage) puntano a un probabile picco con un numero inferiore di morti, ma a una fase più lunga di discesa dal picco, con un bilancio complessivo più duro.Anche la Repubblica Ceca ha registrato un nuovo record di casi di Covid-19 su base giornaliera. Come ha reso noto il ministero della Sanità, sono 15.663 i contagi accertati nelle ultime 24 ore e portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 284.033 nel Paese, che ha circa abitanti 10,7 milioni di abitanti ed è il più colpito in Europa in relazione alla popolazione. I decessi in un giorno sono 182 a un totale di 2.547. Il Paese ha introdotto ulteriori e più rigide restrizioni contro la pandemia dal 22 ottobre a fronte 'della drammatica incidenza di nuovi casi'. Di fatto è un 'lockdown' con qualche eccezione rispetto a quello della scorsa primavera.Chiusure sono previste anche in Spagna, ma per il momento soltanto a livello regionale. Lo stato d'emergenza varato dal premier Pedro Sanchez qualche giorno fa ha dato la libertà alle regioni di chiudere i propri confini se necessario. Pare che a questo stiano pensando Andalusia, Madrid e Castilla y León che hanno già chiesto un parere ai loro comitati tecnico-scientifici in vista del ponte di Ognissanti. Il presidente dell'Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha ammesso in un'intervista a Cadena Cope di essere "molto pessimista sulla possibilità di mantenere aperta la regione questo fine settimana". "Il numero di ricoverati e di terapie intensive ci fa pensare che non sia il momento giusto per autorizzare flussi di persone che entrano e escono dalla regione", ha detto. In Spagna i medici hanno incrociato le braccia per protestare contro il mancato rafforzamento del sistema sanitario nel giorno in cui il governo Sanchez ha presentato la legge di bilancio per il 2021 che prevede un aumento del 151% della spesa per il settore. Molti di loro hanno scioperato in modo simbolico continuando a garantire i servizi di base ma, secondo il principale sindacato di categoria (il Cesm), all'agitazione ha aderito l'85% dei 267.000 dottori spagnoli. L'intenzione è di scioperare l'ultimo martedì del mese per un periodo di tempo indeterminato mentre nel Paese oltre ai casi continuano ad aumentare i ricoveri per coronavirus.In Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati accertati 7.474 nuovi casi di Covid-19 e 165 persone sono morte a causa del morbo: si tratta del numero più alto di decessi registrato nel Paese dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta l'agenzia Interfax citando le autorità sanitarie locali. Stando ai dati ufficiali, in totale in Ucraina 6.755 persone sono morte per il Covid-19 e i contagi registrati finora sono in totale 363.075.