Meravigliosa Inter: 5-0 allo Shakhtar Donetsk, è in finale

di Claudio Presutti Una straordinaria Inter travolge 5-0 lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League a Düsseldorf e vola così in finale dove venerdì a Colonia se la vedrà con gli spagnoli del Siviglia. Per i nerazzurri doppiette per il tandem d'attacco Lautaro Martinez-Lukaku e gol di D'Ambrosio.Conte conferma la ‘solita’ Inter con il 3-5-2: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. In panchina, assieme a Eriksen, c’è anche Alexis Sanchez, reduce dall’infortunio muscolare rimediato con il Bayer Leverkusen ai quarti. Il tecnico portoghese Luis Castro, che ha sostituito in panchina il connazionale Paulo Sousa passato alla Roma, risponde schierando gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con il 4-2-3-1: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Stepanenko, Marcos Antonio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes, una formazione con 4 brasiliani più due naturalizzati, a cui vanno aggiunti i 5 in panchina e l’infortunato Ismaily.Inizio di studio, con lo Shakhtar che fa possesso palla, ma sotto ritmo e i nerazzurri che si chiudono bene, senza lasciare spazi, per poi ripartire in contropiede o appena riconquistata palla. E proprio un errato rinvio del portiere Pyatov viene intercettato da Barella che salta un avversario, si porta sulla fascia e mette in mezzo un pallone perfetto per il colpo di testa di Lautaro Martinez che non lascia scampo a Pyatov: Inter avanti 1-0 (19’). Gli ‘arancioni’ provano a reagire, ma la manovra è troppa lenta per impensierire gli uomini di Conte. Ci prova lo Shakthar sull’asse Dodo-Moraes, ma De Vrij anticipa tutti. Poi ancora sugli scudi Barella al 35’ che con un gran tiro da fuori ‘scalda’ i guantoni di Pyatov. Nel finale di tempo lunghissima azione degli ucraini conclusa da un bel tiro da fuori di Marcos Antonio alta sulla traversa (40’).Nella ripresa rischio Inter con un rinvio di Bastoni sul braccio di Gagliardini, l’arbitro polacco Marciniak lascia correre. Ci provano Lautaro con un controllo e tiro al volo quasi da metà campo (para Pyatov) e poi Lukaku manda di poco a lato un destro a giro. Shakhtar vicino al pari con un cross di Matviyenko che Junior Moraes di testa da due passi manda tra le braccia di Handanovic (62’). Poi arriva il raddoppio dell’Inter su calcio d’angolo di Brozovic per la testa di D’Ambrosio (64’). Il tris nerazzurro arriva al 74’ con Brozovic che ruba palla e serve Barella, da Barella a Lukaku a Lautaro Martinez, l’argentino controlla e di destro infila l’angolino e fa doppietta. L’Inter non si ferma e si scatena Lukaku che al 78' riceve palla da Lautaro, entra in area e infila di destro il poker. Ma il belga non si ferma e con un’azione personale si fa mezzo campo e, sempre di destro, batte ancora Pyatov: 5-0 e doppietta personale come il suo compagno di reparto. Inter in paradiso.