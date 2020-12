Europa positiva. Spread a 110 punti

di Sabrina Manfroi Dopo una mattinata tonica Piazza Affari rallenta frenata dal comparto bancario. Il Ftse Mib chiude comunque in rialzo, +0,27%. La migliore Francoforte che sale dell'1,52%, Londra +0,88%, Parigi +0,31% mentre Wall Street e' poco mossa in attesa delle decisioni della Fed e dopo alcuni dati dall'economia inferiori alle attese . Nuovo calo dello spread che scende a 110 punti base, il rendimento decennale risale allo 0,54%. In evidenza Amplifon +2,53% Recordati +2,19% e Nexi +2,66%, in calo Unicredit -1,13% Intesa -1,62%, Banco Bpm -0,88%.