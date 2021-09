Repubblica Ceca ​Europei Pallavolo, gli Azzurri battono la Germania 3-0 e conquistano la semifinale Si gioca sabato contro la Serbia, campione in carica

L'esultanza degli Azzurri (Ansa)

Condividi

L'Italia è in semifinale agli Europei maschili di pallavolo. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi ha battuto 3-0 (25-13, 25-18, 25-19) la Germania allenata da Andrea Giani nel match dei quarti che si è disputato a Ostrava, in Repubblica Ceca.Gli azzurri a Katowice (Polonia) sabato 18 settembre affronteranno la Serbia, campione in carica (diretta su Rai 2 alle 17,30). L'altra semifinale vedrà in campo la Polonia campione del mondo e la Slovenia, finalista agli ultimi europei.L'Italia torna così tra le migliori 4 del Vecchio Continente a sei anni di distanza dall'ultima volta (bronzo nel 2015 con finali a Sofia, dopo la prima fase co-organizzata da Italia e Bulgaria), mentre è stata eliminata nei quarti nel 2017 (Belgio) e nel 2019 (Francia).La Nazionale maschile è la 15a volta che entra nelle prime quattro. Il palmarès vede sei ori (1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005), quattro argenti (1991, 2001, 2011, 2013), tre bronzi (1948, 1997, 2015) e il quarto posto nel 1983.De Giorgi e i suoi ragazzi, grazie ai sette successi consecutivi, hanno così conquistato un obiettivo davvero sensazionale per una squadra presentatasi ai nastri di partenza con ben otto esordienti nella manifestazione, dopo la delusione alle Olimpiadi."Siamo chiaramente felici anche per il percorso che abbiamo fatto giocando davvero una buona partita. Un allenatore al termine di una partita così non può che essere soddisfatto, siamo contenti non solo per noi ma anche per la stessa maglia azzurra che torna tra le migliori quattro in Europa".Così il ct dell'Italvolley, Ferdinando De Giorgi, commenta l'accesso degli azzurri alle semifinali degli Europei. "I ragazzi sanno che nella nostra testa ora non deve cambiare nulla, ma dobbiamo andare lì cercando di giocare la nostra migliore pallavolo e vedere se sarà sufficiente per tagliare traguardi importanti - spiega l'ex palleggiatore azzurro - Oggi non era facile, ma siamo stati bravi a limitare i loro punti di forza e a contenerli mantenendo il nostro ritmo sempre molto alto. E' importante la crescita di alcuni ragazzi in termini di personalità durante la gara e durante l'intero torneo. Stanno risolvendo da squadra alcune situazioni difficili. Ora ci attende la Serbia - conclude De Giorgi - e sicuramente non sarà facile ma noi dovremo andare lì ed esprimerci al massimo delle nostre possibilità. Poi vedremo cosa succederà".