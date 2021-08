Non accadeva da oltre 40 anni Evasione dal carcere di Trani

Intorno alle 14,45 due detenuti sono evasi dal carcere di Trani. I detenuti fuggiti sono due baresi e secondo quanto si apprende hanno scavalcato il muro di cinta, per poi percorre l'attigua via Andria e far perdere le proprie tracce. In corso le ricerche da parte di tutte le forze dell'ordine.Secondo il segretario generale del Cosp, Domenico Mastrulli, si tratta di "un fatto storico": "Non accadeva - dice in una nota - un'evasione dal carcere vecchio castello dal 1970-72".Dura la protesta del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che parla di “evasione annunciata”.