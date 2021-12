"Decisiva la nascita di mio figlio" Media: l'ex cancelliere austriaco Kurz si ritira dalla politica Nuovo segretario del Partito popolare potrebbe diventare il ministro degli interni Karl Nehammer

L'ex cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, sarebbe in procinto di lasciare la politica.Lo riferiscono oggi diversi media austriaci come il Krone Zeitung, secondo il quale la nascita del figlio "ha fatto la differenza" e fatto "scattare qualcosa" nell'ex cancelliere quando l'ha visto.Kurz, travolto dalle polemiche successive all'inchiesta sui sondaggi pilotati pagati con fondi pubblici, si era dimesso a ottobre. Era stato lo stesso 35enne a chiedere al presidente Alexander Van der Bellen di nominare Alexander Schallenberg, ministro degli Esteri dal 2019, al suo posto. Kurz, tuttavia, è rimasto leader del partito popolare Oevp e capogruppo in Parlamento, ruoli che secondo la stampa austriaca ha intenzione di lasciare.Nuovo segretario Oevp potrebbe diventare il ministro degli interni Karl Nehammer.Secondo la Reuters l'ex cancelliere rilascerà una dichiarazione personale per le 11:30.