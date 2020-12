Lotta al Covid-19 Ex direttore Ema, Rasi: "Procedura su vaccino Uk incauta pur se rischi bassi" L'Agenzia europea del farmaco, ha spiegato, "sta facendo una revisione attenta di tutti i casi, a differenza di Uk, che ha messo il timbro su quello che ha consegnato l'industria. Stanno rivedendo anche il piano di produzione e di distribuzione a livello mondiale"

La procedura di emergenza scelta da Uk per il via libera al vaccino contro Covid-19 "ha un rischio molto basso, ma è un rischio da non prendere mai. Tra l'altro hanno fatto la valutazione solo su un lotto, quindi dovranno rifare lo stesso lavoro per i lotti successivi. Non è una buona idea prendere i dati che ti consegna l'industria, mettere il timbro e distribuire, anche se ci sono tutti i presupposti perché siano buoni e confermati. Viene meno quell'aspetto di garanzia". "Il mio personale parere dunque e che in Uk siano stati incauti, è un piccolo azzardo, anche se il vaccino è un 'trucco' per far fare al sistema immunitario il lavoro del farmaco, quindi è raro che vada male". E' la riflessione dell'ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema, Guido Rasi.L'Ema, ha spiegato, "sta facendo una revisione attenta di tutti i casi, a differenza di Uk, che ha messo il timbro su quello che ha consegnato l'industria. Stanno rivedendo anche il piano di produzione e di distribuzione a livello mondiale, ma dopo il 29 non c'è bisogno di attendere, infatti i primi di gennaio si partirà in Italia" con la somministrazione, sostiene l'esperto, che assicura: "Se c'è una sola cosa che non è stata vista, che non va, è molto probabile che due-trecento esperti dell'Ema la troveranno o daranno indicazioni più precise ad esempio diranno su chi non va usato e su chi è meglio usarlo. Queste cose hanno grande importanza a lungo termine, venti giorni non cambiano nulla se poi consentono alla campagna di essere svolta in modo efficace, continuo e veloce".