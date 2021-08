Il processo L'ex tour manager di R. Kelly corruppe un impiegato per far sposare al cantante la 15enne Aaliyah

R. Kelly e Aaliyah (AP Photo)

L'ex tour manager di R.Kelly ha confessato in un'aula di tribunale di aver corrotto un funzionario pubblico negli anni '90 per ottenere documenti falsi che attestassero la maggiore età della cantante Aaliyah in modo che questa, all'epoca minorenne, potesse sposare la star, oggi sotto processo per crimini sessuali. Demetrius Smith, al fianco del cantante di R&B per un decennio tra gli anni '80 e '90, ha affermato di aver pagato 500 dollari per ottenere una falsa carta d'identità per la giovane che ai tempi delle nozze aveva 15 anni mentre il cantante 27.