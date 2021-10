Comunali 2021 Proiezioni, Torino: verso il ballottaggio tra Lo Russo (44,3%) e Damilano (40,4%)

Secondo le prime proiezioni Opinio Rai, Stefano Lo Russo è in vantaggio con il 44,3% delle preferenze. Secondo Paolo Damilano con il 40,4%; terza Valentina Sganga (9,2%) e quarto Angelo D'Orsi (2,1%).L'exit poll di 'Consorzio Opinio' per la Rai vede il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo in vantaggio per le elezioni di Torino.