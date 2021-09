Social Network Facebook mette in pausa il progetto Instagram Kids per bambini Progetto sospeso dopo un report del Wall Street Journal, che Menlo Park però contesta

Facebook ha annunciato laper realizzare un Instagram dedicato i bambini, dopo che la società ha dovuto affrontare una serie di critiche da parte di politici e di utenti, soprattutto a seguito della pubblicazione di un report del Wall Street Journal con la notizia che, nonostante il social network abbia ricevuto un rapporto suiprovocati da Instagram sugli adolescenti, non aveva preso serie iniziative per rispondere al problema.Menlo Park però contesta le affermazioni del Wsj e lo fa con il blogpost di Pratiti Raychoudhury, (Head of Research di Facebook) che, in sintesi, replica che la ricerca interna di Instagram - così come quelle esterne su questi temi - ha rilevato che gli adolescenti riferiscono di avere esperienzecon i social media."Anche se crediamo che costruire Instagram Kids sia la cosa giusta da fare, Instagram e la sua società madre Facebook, valuteranno nuovamente il progetto, ma. Nel frattempo, Instagram continuerà a concentrarsi sulla sicurezza degli adolescenti e sull'espansione delle funzionalità di supervisione dei genitori per gli adolescenti", ha dichiarato la società in una nota stampa. Instagram Kids avrebbe dovuto consentire aidi accedere alla celebre app per condividere delle foto.Oltre alla sospensione del progetto Instagram Kids, Instagram ha annunciato un focus sugli strumenti di, firmato da Adam Mosseri (Head of Instagram): "abbiamo deciso di mettere in pausa il progetto per concentrarci sul lavoro insieme a genitori, esperti e figure istituzionali per assicurarci di ascoltare e rispondere alle loro preoccupazioni".Adam - sottolinea Instagram - ha inoltre condiviso "dettagli sudi controllo parentale che stiamo progettando a tutela degli adolescenti" su Instagram, ricordando alcune iniziative intraprese, tra cui "la decisione di rendere l’account privato come impostazione predefinita per i giovani o l’utilizzo dell’'intelligenza artificiale per stimare l'età delle persone".