Facebook cambia faccia, Zuckerberg pensa a nuovo nome Il social network potrebbe diventare, insieme a Instagram, WhatsApp e Oculus, uno dei prodotti della casamadre. Segreto assoluto sul nuovo nome

Facebook potrebbe presto cambiare nome: è la nuova frontiera del social di Zuckerberg.La notizia è stata anticipata dal sito- uno dei più attenti e informati sulla 'galassia Zuckerberg' - citando una fonte a conoscenza diretta dei piani aziendali. L'anticipazione non è esattamente un fulmine a ciel sereno per gli addetti ai lavori: a luglio, Zuckerberg in persona aveva detto a The Verge che, nei prossimi anni, "passeremo effettivamente dalle persone che ci vedono principalmente come una società di social media a una".Il Ceo Mark Zuckerberg dovrebbe annunciare la novità alla conferenza annuale Connect, che si terrà il 28 ottobre, ma forse anche prima di quella data. Secondo le fonti di The Verge, dietro l'operazione di 'rebranding' c'è l'ambizione di Zuckerberg di andare oltre il social media e di posizionare Facebook come uno dei tanti prodotti di una società titolare, insieme, a esempio di quanto aveva fatto a suo tempo Google, che è diventata una delle società della casamadre Alphabet.Facebook naturalmente non ha confermato le notizie di The Verge, tanto meno il nuovo nome della società, secondo le fonti un segreto gelosamente custodito e ignoto anche tra i più alti dirigenti. Potrebbe avere qualcosa a che fare con, il nome della versione Vr ancora inedita di Facebook che l'azienda ha sviluppato con Roblox.