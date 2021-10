La 'gola profonda' è ex dipendente "Facebook allentò il controllo delle fake news per interesse" L'ex ingeniere di Facebook Frances Haugen parla di una scelta deliberata del colosso social: i messaggi di odio generano contatti e traffico

Whistleblower Frances Haugen is a data scientist from Iowa with a computer engineering degree and a Harvard MBA. She told us the only job she wanted at Facebook was to work against misinformation because she had lost a friend to online conspiracy theories. https://t.co/csgaRe6k5h pic.twitter.com/tSNav057As — 60 Minutes (@60Minutes) October 3, 2021

"Ho visto ripetutamente conflitti di interesse fra quello che era buono per il pubblico e quello per che era buono per Facebook. E Facebook ogni volta ha scelto quello che era meglio per i propri profitti".Lo afferma Frances Haugen, una ex dipendente del social media, spiegando perché ha deciso di diventare una 'talpa' e denunciare la società. Haugen è colei che ha fornito al Wall Street Journal i documenti interni che hanno mostrato uno spaccato finora segreto di Facebook."C'era un piano di sicurezza" e di controlli sui messaggi d'odio e sulla disinformazione che apparivano su Facebook, ma "dopo le elezioni presidenziali del 2020 qualcosa è cambiato", ha rivelato Frances Haugen, ex dipendente di Facebook, laureata a Harvard, assunta nel 2019 come ingegnere informatico addetta ai dati, ha affermato in un'intervista esclusiva sulla Cbs andata in onda al programma '60 Minutes'.Gli algoritmi sarebbero cambiati e il sistema sarebbe diventato "meno sicuro". Dal quel momento - sempre secondo Haugen - la piattaforma social avrebbe allentato la censura dei messaggi d'odio e i contenuti che disinformavano sul risultato elettorale, finendo per favorire la diffusione dei messaggi sui presunti brogli.La donna, considerata la misteriosa 'gola profonda' di Facebook, è uscita allo scoperto, mostrando il suo volto e tratteggiando un quadro inquietante della piattaforma che fa capo a Mark Zuckerberg. Domani Haugen sarà al Congresso per una deposizione.Avevano pensato che se avessero cambiato gli algoritmi per rendere il sistema più sicuro, la gente avrebbe speso meno tempo sui social, avrebbero cliccato meno le inserzioni pubblicitarie" e Facebook "avrebbe fatto meno soldi". "Hanno sempre preferito - ha aggiunto - il profitto alla sicurezza".Haugen ha raccontato di aver deciso di intraprendere questa battaglia perché ha perso una persona cara a causa delle teorie cospirazioniste che circolavano sui social. Riguardo Instagram, l'ingegnere ha sostenuto che impatta in modo drammatico sulle adolescenti: "Una ricerca realizzata da Facebook - ha raccontato - dice che le giovani donne che seguono contenuti legati al disordine alimentare, più seguono questi temi e più entrano in depressione. E questo porta a usare Instagram di più".In una dichiarazione scritta, Facebook si è difesa sostenendo che la compagnia "continua a fare significativi miglioramenti per contrastare la diffusione di disinformazione e contenuti che possano danneggiare le persone. Sostenere che incoraggiamo i cattivi contenuti e non facciamo niente per fermarli non è vero".