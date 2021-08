Fake news Facebook: più consenso sui vaccini a livello globale, con la lotta alle bufale In Usa titubanza ridotta del 50%, più consenso in Europa. A luglio, il presidente Biden accusò Facebook e altre piattaforme di star "uccidendo" le persone permettendo la circolazione di false informazioni sulla vaccinazione

Consenso sui vaccini contro il Covid-19 aumentato del 35% in Francia, del 25% in Indonesia e del 20% in Nigeria. Sono i dati di un'indagine sull'impatto della pandemia, condotta per Facebook da Carnegie-Mellon e dall'università del Maryland, che mostrano anche una riduzione della titubanza da serio del 50% negli Stati Uniti.Guy Rosen, vicepresidente della società californiana, ha spiegato in conferenza stampa che il dato sulle persone che vedono positivamente l'immunizzazione sta "crescendo anche a livello globale".Gran parte del merito va, per il social network, alla realizzazione del 'centro informazioni', una sezione del sito e dell'app che fornisce non solo statistiche sull'andamento della pandemia a livello globale ma anche su come restare informati con fonti verificate, chiedendo il parere di medici e personale qualificato.In base alle ricerche sulla salute pubblica, Facebook ha rilevato che le persone sono più propense a farsi vaccinare se vedono altri nella loro comunità farlo. Dall'inizio della pandemia a giugno, inoltre, il gruppo ha detto di aver rimosso 20 milioni di contenuti e più di 3 mila account, pagine e gruppi su Facebook e Instagram che violavano le regole sulla comunicazione legata al virus.La lotta alle fake news è parte integrante del movimento a favore della trasparenza: va in tale direzione il controllo continuo su account, pagine e gruppi che diffondono notizie infondate sul Covid e sui vaccini, così come la volontà di aumentare il legame comunitario tramite funzionalità come le cornici per le foto profilo tematiche, usate dagli utenti dopo la prima e la seconda dose del vaccino.Più del 25% degli iscritti ha visto un amico usare la cornice dell'Unicef mentre, su Instagram, gli sticker per il vaccino contro il Covid-19 sono stati usati da oltre 7,6 milioni di persone in tutto il mondo.Sono numeri che si scontrano con le critiche sul ruolo che avrebbe il gigante di Menlo Park nella diffusione di bufale e notizie false sul Covid. Negli ultimi mesi il dibattito sulla disinformazione relativa alla pandemia ha raggiunto proporzioni enormi. Tanto che, a luglio, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden accusò Facebook e altre piattaforme di star "uccidendo" le persone permettendo la circolazione di false informazioni sulla vaccinazione.La risposta del gruppo guidato di Mark Zuckerberg non si fece attendere: "I fatti dimostrano che Facebook aiuta a salvare vite, punto e basta". Biden poi ricalibrò le sue affermazioni.Durante l'incontro con i media, Facebook ha spiegato che i sistemi di rilevamento automatico, insieme ai moderatori in carne e ossa, identificano le notizie false basandosi su una lista di 65 teorie, non ufficiali e spesso di natura complottistica, che rappresentano un vero pericolo per gli utenti.Monika Bickert, vice-responsabile della stesura e del controllo di questo tipo di regolamenti ha sottolineato come si tratti di un elenco in continuo aggiornamento. "Il mese scorso, abbiamo aggiunto alla nostra lista le tesi per cui i vaccini contro il Covid-19 causerebbero l'Alzheimer, ci renderebbero 'magneticì, o quelle per cui si possono avere effetti collaterali semplicemente stando intorno a persone vaccinate.